Carmen Barbieri miró a cámara y arremetió sin filtros contra Ángel de Brito y sus panelistas, Yanina Latorre, Nazarena Vélez, Marixa Balli, Maite Peñoñori, Fernanda Iglesias y Marcela Feudale.

¿El motivo? Sofía Aldrey rompió el silencio a fondo en LAM, a diez meses de la escandalosa separación de Fede Bal, y las “angelitas” cuestionaron con dureza a Carmen, por el modo en el que se manejó con la ex de su hijo.

Como si fuera poco, Ángel de Brito chicaneó picante a Barbieri por hacer su programa en base a lo que levanta de LAM ¡y Barbieri extalló!

“No estoy criticando a las angelitas. Las felicito. Hacen muy bien el trabajo. Se cagan en todo el mundo. Arruinan todo lo que pueden arruinar”.

CARMEN BARBIERI, FURIOSA CON LAM

“Nosotros no hacemos un programa a base de otro programa, pero sí contestamos y hacemos actualidad. Estaban hablando de la vida de mi hijo. Yo no soy protagonista de la historia”, expuso la conductora, muy enojada.

Seria, continuó: “Y me quedé mal porque no dije todo lo que tenía que hablar, porque para cada una tengo... Para cada santo tengo una estampita. Estoy hablando de las ‘angelitas’ y de Ángel. No me gusta que hable de una persona que no conocen. No soy esa que habla”.

“Yo no empecé esto. Otro programa habló con Sofía, con mi querida Sofía. Ella está en todo su derecho a hablar. Y yo tengo el derecho a tener la actualidad en la mesa”, agregó.

Acto seguido, Carmen fue letal con las panelistas y con el conductor de LAM: “Yo no estoy criticando a las “angelitas”. Las felicito. Hacen muy bien el trabajo. Se cagan en todo el mundo. Arruinan todo lo que pueden arruinar. Lo que tocan lo desarman. Lo hacen genial. Yo no sé si lo podría hacer tan bien. Y Ángel, ni hablar, es el número uno hoy en eso. En espectáculo”.