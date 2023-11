La semana pasada, Fede Bal visitó a Carmen Barbieri en Mañanísima y prefirió no blanquear su reciente noviazgo con la bailarina Flor Díaz.

Este lunes, la conductora reaccionó molesta por el accionar de su hijo, quien se separó hace nueve meses de Sofía Aldrey, y Estefi Berardi la mandó al frente al revelar la frase que dijo Barbieri sobre el nuevo romance de Fede.

LA REACCIÓN DE CARMEN BARBIERI AL ENTERARSE QUE FEDE ESTÁ DE NOVIO

Majo Martino: -Ella es bailarina. Y es la ex de Martín Salwe. Se llama Flor Díaz.

Carmen Barbieri: -Ya sé quién es la nena. Es hermosa.

Estefi Berardi: -Pero vos recién en off te enojaste. Perdón que te mande al frente, pero dijiste “¡cómo va a estar de novio de vuelta este pibe”.

Carmen: -Yo no pretendo que me lo cuente. Es un hombre grande, tiene 34 años y puede hacer de su vida lo que quiera. Pero que espere un tiempo. Puede salir con quien quiera, pero estar de “novio” … No me gustó que diga que está de novio, por respeto a su imagen. Y por respeto a Sofía ¡ni hablar!

Lucas Bertero: -Hay un textual de Fede Bal. “Estoy de novio con Flor Díaz”. Él dice novio, él le puso la etiqueta.

Carmen: -Me enojé con él, no con la prensa. Porque decir que está de novio. Y no es en contra de ella. Me parece divina y me parece que trabajé con ella en Tu cara me suena… Fede me dice “es mi novia, mamá. ¿Y qué? Soy feliz”. Yo le dije que no le voy a hablar por una semana.