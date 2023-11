A 9 meses de la escandalosa separación de Sofía Aldrey, Fede Bal fue a Intrusos y habló sin tapujos de su vida sexual, estando soltero o en pareja.

En ese marco, el actor contó cómo se encuentra a más de medio año de iniciar un tratamiento psicológico para tratar su conducta infiel y Guido Záffora lo descolocó en vivo con una pregunta íntima.

¿FEDE BAL ES ADICTO AL SEXO?

Guido Záffora: -¿A vos te diagnosticaron que sos adicto al sexo?

Fede Bal: -No, pará, pará.

Guido: -En serio lo digo. Michael Douglas lo contó. Hizo un tratamiento. Terminó internado. Porque acá se aliviana todo. Decís “hice un tratamiento y ahora estoy bien”. Hiciste un tratamiento psicológico…

Fede: -Yo no dije que estaba bien.

Guido: -Pero tu psicólogo, por lo que le contaste, te dijo “sos adicto al sexo”.

Fede: -Lo que aprendí con mi psicólogo es que tengo una necesidad de estímulos muy grande y muchas veces las parejas que tengo no las cumplen. No por ellas...

Flor de la Ve: -Pará porque es fuertísimo lo que estás diciendo.

Marcela Tauro: -Sí, es muy fuerte lo que estás diciendo.

Fede: -Lo que digo es que soy una persona con una necesidad extrema de estímulos constantes. A diario te diré. No hablo de sexo. No soy una máquina, no podría hacer el amor todos los días. Mi necesidad no es la de hacer el amor todos los días, a la mañana, a la noche y a la tarde. Es una cosa de estímulos, necesito que me llegue una fotito de mi novia. Algo. Tal vez esta semana no hacemos el amor, pero necesito saber que te gusto.