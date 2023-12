Sus anécdotas de vida, su lengua picante y sus declaraciones nunca pasan desapercibidas en Ciudad. Es que Carmen Barbieri es dueña de un sello único, que sigue vigente a través del tiempo y su nombre en el portal es garantía de clicks asegurados.

Por esas razones y muchas más, en este año donde su programa –Mañanísima- pasó de trasmitirse desde una señal de cable al aire de eltrece, Carmen se consagró como la gran ganadora de la noche llevándose su premio Los Más Clickeados de plata y de oro.

Contenta tras recibirlos, la conductora conversó en exclusiva con Ciudad sobre este 2023 tan especial con muchos cambios a nivel profesional, y reveló contundente si tiene amigos en este medio.

-Carmen, ¿cómo estás tras haber recibido el oro en Los Más Clickeados?

-Feliz estoy. Yo estaba contenta porque me llevaba uno y hacía juego con el que tengo del año pasado, ¡pero no! Me llevo también el de oro… y el de oro pesa más. ¡Qué bueno!

“Y, con esta lengua, era esperado (...) Que me lo haya llevado, quiere decir que a la gente le interesa lo que digo, se divierte. Algunos se enojan conmigo y está bien. Está todo bien. Mientras estemos vivos y vigentes, esto pasa”.

-¿Cómo se siente ser la más clickeada?

-Cuando te llevaste el de plata, dijiste que no había amigos en este medio…

-¡No! No hay amigos en este medio. ¡Mentira porque soy amiga de Pampito (conductor del evento y panelista de Mañanísima en la etapa en la que se trasmitía por Ciudad Magazine) y de muchos más!

“En Mañanísima, trato de llevar a las casas un poquitito (¡o mucha!) esperanza e ilusión que no hay que perderlas. ¡Nos robaron todo, pero que no nos roben ni la ilusión ni la esperanza!”

-¿Cómo fue finalmente el cambio del cable a la pantalla de eltrece?

-El cambio está bueno porque primero fue del cable, de Ciudad Magazine -que es mi casa-, pasando directamente a eltrece, al aire, con Pablo Codevilla y todos… Coco Fernández, Adrián Suar que me llamó de España. Todos me aconsejaban que sea yo misma, como siempre, haciendo el programa como el que estaba haciendo en Ciudad. Pero después fue mutando porque el grupo es distinto, porque la actualidad es distinta. Y me siento que, por momentos, hago una especie de noticiero divertido; a veces, no tanto. A veces, tratando de llevar a las casas un poquitito (¡o mucha!) esperanza e ilusión que no hay que perderlas. ¡Nos robaron todo, pero que no nos roben ni la ilusión ni la esperanza!

Carmen Barbieri en Los Más Clickeados 2023

