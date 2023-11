En los minutos finales de LAM, Ángel de Brito anunció la sorpresiva partida de una “angelita” y la noticia impactó con tristeza en todo el equipo, conformado por Yanina Latorre, Maite Peñoñori, Nazarena Vélez, Marixa Balli, Marcela Feudale y Fernanda Iglesias.

“La que se despide del programa es Nazarena Vélez”, dijo el conductor.

La primera en reaccionar con nostalgia fue Yanina Latorre: “Ay, no”. Acto seguido, Naza expresó: “Voy a llorar”.

POR QUÉ NAZARENA VÉLEZ SE VA DE LAM

Nazarena Vélez: -Me voy porque voy a hacer temporada de teatro con Gladys Florimonte. Vamos al Teatro Candilejas 2, a hacer Dos locas de remate, la obra que hizo Solita Silveyra y Verónica Llinás. Me encanta el director. Todo me gusta. Así que nada... Voy a llorar en serio.

Ángel de Brito: -No llores, boluda.

Marcela Feudale: -Te vamos a extrañar horrores.

Nazarena: -Los voy a extrañar, pero necesito hacer teatro, necesito laburar. Aparte tengo la posibilidad de llevar a Villa Carlos Paz la obra que estoy haciendo acá.

LA DESPEDIDA DE NAZARENA VÉLEZ Y EL PALITO A EX “ANGELITAS”

Ángel de Brito: -Nazarena se va a quedar hasta el último día que pueda.

Nazarena Vélez: -¿Puedo hacer campaña para volver como los del Bailando?

Marcela Feudale: -¡Qué vuelva! Es divino este equipo.

Yanina Latorre: -Este es un equipazo.

Ángel: -Se volvieron buenas de repente. ¿Desde cuándo? Cuando se fueron las últimas, festejaron.

Nazarena: -Hoy cuando te hablé, lloré. Te lloré por teléfono.

Ángel: -Sí, hoy me lloró por teléfono. Tuve el drama en privado. Pero yo ya lo sabía. Ya lo habíamos hablado hace tiempo, como el año pasado que también estuvo por hacer temporada. Es lógico que Naza haga temporada.

Nazarena: -Te amo.

Ángel:-Igual, mañana nos vemos.

Yanina: -”Ay, Nazarena!