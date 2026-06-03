Este 3 de junio se cumplen 11 años de la primera movilización de Ni Una Menos, el movimiento que marcó un antes y un después en la lucha contra la violencia de género en la Argentina.

En ese contexto, en Perros de la Calle, el programa que conduce Andy Kusnetzoff en Urbana Play, se generó un profundo intercambio sobre los femicidios y la responsabilidad social para enfrentar esta problemática.

Durante la charla, Cande Molfese compartió una reflexión que rápidamente se viralizó en redes sociales y puso sobre la mesa una discusión que atraviesa a toda la sociedad.

“Necesitamos como sociedad, y como mujeres, que ustedes los hombres se involucren”, expresó la actriz al referirse a la persistencia de los femicidios y las distintas formas de violencia que siguen afectando a las mujeres.

El reclamo de Cande Molfese en el aniversario de Ni Una Menos

A lo largo de la conversación, Molfese manifestó el cansancio y la indignación que muchas mujeres sienten frente a una realidad que, más de una década después de la primera marcha de Ni Una Menos, continúa generando preocupación.

La actriz sostuvo que la violencia de género no puede seguir siendo una problemática abordada únicamente por las mujeres y remarcó la necesidad de que los hombres participen activamente en la construcción de cambios culturales.

Además, planteó que la educación y la crianza cumplen un rol fundamental para transformar conductas y prevenir situaciones de violencia desde edades tempranas.

Qué dijeron Manuela Pal y Gabriel Rolón

La conversación también contó con los aportes de Manuela Pal y Gabriel Rolón, quienes coincidieron en la importancia de ampliar el debate y sumar más voces masculinas a la discusión.

Por un lado, Pal señaló que muchas veces los hombres sienten que el problema no les pertenece porque no ejercen violencia de manera directa. Sin embargo, consideró necesario revisar comportamientos, discursos y dinámicas que forman parte de la construcción social de la masculinidad.

Rolón, en tanto, aportó una mirada desde la psicología y destacó la importancia de que los hombres se involucren en estas conversaciones. Según planteó, no alcanza con pensar en cómo proteger a las mujeres, sino que también resulta imprescindible reflexionar sobre la educación de los varones y los modelos de vínculo que se transmiten.

“Me parece que está bueno que nos integremos”, expresó el psicólogo durante el intercambio.

A 11 años de Ni Una Menos, un debate que sigue vigente

La charla en Perros de la Calle se produjo en una fecha cargada de significado para el movimiento feminista argentino. Desde aquella histórica movilización del 3 de junio de 2015, Ni Una Menos se convirtió en una referencia regional en la lucha contra los femicidios y la violencia machista.

El "Ni una menos", un reclamo urgente que atraviesa a la sociedad.

En ese marco, las reflexiones de Cande Molfese, Manuela Pal y Gabriel Rolón volvieron a poner el foco en una pregunta que sigue atravesando el debate público: cuál es el rol que deben asumir los hombres para construir una sociedad más igualitaria y libre de violencia.

El intercambio generó repercusión en redes sociales y abrió nuevamente la discusión sobre la necesidad de que la problemática sea abordada como una responsabilidad colectiva y no exclusivamente femenina.