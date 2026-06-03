Este 3 de junio, el movimiento Ni Una Menos volverá a movilizarse en distintos puntos del país para exigir políticas de prevención de la violencia de género y reclamar justicia por las víctimas de femicidio.

La convocatoria principal tendrá lugar frente al Congreso de la Nación, donde organizaciones feministas, sociales y de derechos humanos se concentrarán desde las 17.

La marcha de este año estará atravesada por la conmoción que generaron los recientes asesinatos de Agostina Vega, Dulce María Beatriz Candia y Noelia Carolina Romero, cuyos casos provocaron una fuerte repercusión social en los últimos días.

Bajo la consigna “¡Vivas, libres y desendeudadxs nos queremos!”, las organizaciones convocantes buscarán visibilizar la problemática de la violencia machista y advertir sobre la persistencia de los femicidios en la Argentina.

Dónde serán las concentraciones de Ni Una Menos este miércoles 3 de junio

La convocatoria principal en la Ciudad de Buenos Aires será a las 17 horas frente al Congreso de la Nación. Además, habrá movilizaciones y concentraciones en distintos puntos del país a lo largo de la tarde.

En Mendoza, la cita será a las 18.30 en el Kilómetro 0, ubicado en la intersección de avenida San Martín y Peatonal Sarmiento. En Córdoba, Salta, Jujuy, Corrientes, San Luis y Viedma, las actividades comenzarán a las 17 horas en plazas y puntos céntricos de cada ciudad.

Rosario convocó a las 15.30 en Plaza 25 de Mayo, mientras que en Sunchales la concentración será a las 16 en Plaza Libertad. En La Plata, la movilización partirá desde Plaza Moreno a las 18.30.

También habrá actividades en la Patagonia: Neuquén se concentrará a las 17.30 en el Monumento a San Martín; Bariloche y Cutral Có lo harán a las 18; mientras que en La Rioja y La Pampa las convocatorias comenzarán a las 18 horas. Por su parte, Rafaela tendrá su encuentro a las 19.30 frente al Museo Histórico Nacional.

La jornada se desarrollará de manera simultánea en distintas provincias bajo las consignas del movimiento Ni Una Menos, a diez años de la primera movilización que marcó un antes y un después en la lucha contra la violencia de género en Argentina.

EL RECLAMO DE JUSTICIA POR AGOSTINA VEGA Y MÁS VÍCTIMAS

Uno de los nombres que resonará con fuerza durante la movilización será el de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada asesinada en Córdoba tras varios días de búsqueda. Su caso generó una profunda conmoción y reavivó el debate sobre la violencia contra mujeres y niñas.

También estarán presentes los reclamos de justicia por Dulce María Beatriz Candia, encontrada sin vida en Misiones, y por Noelia Carolina Romero, cuyo asesinato es investigado en la localidad bonaerense de Temperley.

Demonstrators hold placards as members of the women's movement Ni Una Menos "Not one (woman) less", health care workers and social organizations join the weekly protest of pensioners against Argentine President Javier Milei's austerity policies, outside the National Congress, in Buenos Aires, Argentina June 4, 2025. REUTERS/Alessia Maccioni Por: REUTERS

A demonstrator holds a piece of fabric that reads "Not one less" as she attends a protest against violence towards women on the 9th anniversary of the "Ni Una Menos" movement, outside the National Congress, in Buenos Aires, Argentina June 3, 2024. REUTERS/Irina Dambrauskas Por: REUTERS

Desde el movimiento remarcan además una cifra alarmante: en Argentina se registra un femicidio cada 31 horas, una estadística que vuelve a poner en agenda la necesidad de fortalecer las medidas de prevención y protección.

QUÉ ES NI UNA MENOS Y CÓMO NACIÓ EL MOVIMIENTO

La movilización de este año coincide con el 11° aniversario de Ni Una Menos, el colectivo que surgió en 2015 tras el femicidio de Chiara Páez, una adolescente santafesina de 14 años que estaba embarazada.

La convocatoria comenzó a gestarse luego de un mensaje publicado en redes sociales por la periodista Marcela Ojeda, quien expresó su indignación por el crimen y llamó a visibilizar la problemática de la violencia de género. Aquella iniciativa se transformó en una movilización histórica que reunió a cientos de miles de personas en todo el país.

Desde entonces, cada 3 de junio se convirtió en una fecha emblemática para los movimientos feministas y organizaciones que luchan contra la violencia hacia las mujeres.