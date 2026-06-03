La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina celebró este martes la vigésima edición de los Premios Sur en el Teatro Presidente Alvear de Buenos Aires. La gala, transmitida en vivo por TNT y HBO Max, tuvo como protagonistas a Gatillero y Belén, que se consagraron como las películas más premiadas de la noche.

El thriller de acción Gatillero, dirigido por Cris Tapia Marchiori, se llevó cinco estatuillas, incluyendo Mejor Dirección, Mejor Fotografía, Mejor Guion Original, Mejor Maquillaje y Caracterización y Mejor Sonido.

Julieta Díaz (Foto: Movilpress)

Violeta Urtizberea (Foto: Movilpress)

Magui Bravi (Foto: Movilpress)

Cecilia Roth y Guillermo Pfening (Foto: Movilpress)

Nancy Dupláa y Pablo Echarri (Foto: Movilpress)

Por su parte, Belén”, la película de Dolores Fonzi basada en el libro “Somos Belén” de Ana Correa y elegida para representar a la Argentina en la preselección de los Oscar, obtuvo cuatro premios: Mejor Guion Adaptado, Mejor Montaje, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Actriz Revelación (ambos para Camila Pláate) y Mejor Película de Ficción.

PREMIOS SUR: UNA NOCHE DE DISCURSOS POTENTES Y HOMENAJES INOLVIDABLES

La ceremonia estuvo marcada por momentos de profunda emoción y reflexión. Lucrecia Martel, Cecilia Roth y el productor Luis Alberto Scalella recibieron premios honoríficos por sus trayectorias. El discurso de Martel fue uno de los más comentados: “Nuestro trabajo es inventar cosas, discutir sobre cosas que nunca existieron como si fueran ciertas… Somos afortunados, somos el pueblo del cine. Es tan hermoso nuestro trabajo y estoy tan agradecida, que a veces uno se pregunta ¿para qué hacíamos cine?”.

“Porque la situación general es adversa. Inventar mundos también es de alguna manera señalar rumbos a nuestros coterráneos, a nuestros vecinos. Me daría mucho miedo que en las memorias de las máquinas quedemos como la generación que no supo qué hacer con el mejor trabajo del mundo en el momento en que el país lo necesitaba y la época lo pide a gritos”, agregó.

Más tarde, Cecilia Roth subió al escenario visiblemente emocionada para recibir su premio a la trayectoria. “Lo primero que me viene a la memoria es Adolfo Aristarain, que fue mi primer maestro. Nuestro cine argentino es de los mejores que se hacen en habla hispana, no se merece lo que está pasando”, expresó entre lágrimas. Y dejó una frase que resonó en el teatro: “Esto va a pasar…”.

Griselda Siciliani (Foto: Movilpress)

Diego Peretti y Andrea (Foto: Movilpress)





Andrea Frigerio y Juan Minujín (Foto: Movilpress)





Fernán Mirás (Foto: Movilpress)





Flavia Palmiero (Foto: Movilpress)

PREMIOS SUR: EL RECUERDO DE LUIS BRANDONI Y UN HOMENAJE CON TENSIÓN

Uno de los momentos más intensos de la noche fue el homenaje a Luis Brandoni, fallecido en abril de este año. La secretaria de Cultura porteña, Gabriela Ricardes, presentó el segmento, que incluyó palabras de los directores Mariano Cohn y Gastón Duprat. “Beto era un porteño de ley. Para un director era como el tango, era como escuchar un tango. Él amaba esta ciudad, amaba Buenos Aires. Y siempre nos insistía en que teníamos que pensar algún proyecto donde mostremos el pulso de la ciudad”, recordó Cohn.

Duprat repasó los momentos difíciles que vivió Brandoni, desde la persecución política en los años setenta hasta su regreso en democracia y los años en los que, según sus propias palabras, “no daba el physique du rol para ningún personaje de ninguna de las dos mil quinientas películas que se hicieron en ese lapso”. El homenaje estuvo cargado de emoción, pero también de cierta tensión por las referencias políticas, que generaron silbidos y gritos en el público.

Cecilia Roth (Foto: Movilpress)

Andrea Pietra (Foto: Movilpress)

Mercedes Morán (Foto: Movilpress)

Mariana Genesio Peña (Foto: Movilpress)

Ariel Staltari (Foto: Movilpress)

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Mejor Película de Ficción: “Belén” (Dolores Fonzi)

Mejor Película Documental: “Weser” (Fernando Spiner)

Mejor Serie de Ficción: “El Eternauta”

Mejor Ópera Prima: “La Noche sin mí” (María Laura Berch y Laura Chiabrando)

Mejor Cortometraje: “Tu cuerpo en mi habitación” (Axel Cheb Terrab)

Mejor Película Iberoamericana: “El Agente Secreto” (Kleber Mendonça Filho, Brasil)

Mejor Dirección: Cris Tapia Marchiori (“Gatillero”)

Mejor Actriz Protagonista: Marilú Marini (“27 Noches”)

Mejor Actor Protagonista: Marcelo Subiotto (“El Mensaje”)

Mejor Actriz de Reparto: Camila Pláate (“Belén”)

Mejor Actor de Reparto: Fernán Mirás (“Mazel Tov”)

Mejor Actriz Revelación: Camila Pláate (“Belén”)

Mejor Actor Revelación: Angelo Mutti Spinetta (“La Llegada del Hijo”)

Mejor Guion Original: Cris Tapia Marchiori y Clara Ambrosoni (“Gatillero”)

Mejor Guion Adaptado: Dolores Fonzi y Laura Paredes (“Belén”)

Mejor Fotografía: Martín Sapia (“Gatillero”)

Mejor Montaje: Andrés Pepe Estrada (“Belén”)

Mejor Sonido: Emiliano Biaiñ y Marcos Zoppi (“Gatillero”)

Mejor Música Original: Sebastián Espósito y Daniel Godfrid (“La Mujer de la Fila”)

Mejor Dirección Artística: Sebastián Orgambide (“27 Noches”)

Mejor Diseño de Vestuario: Roberta Pesci (“27 Noches”)

Mejor Maquillaje y Caracterización: Mariángeles Capparelli (“Gatillero”)

Diego Cremonesi (Foto: Movilpress)

Nancy Dupláa (Foto: Movilpress)





Luis Ziembrowski (Foto: Movilpress)





Julieta Cardinali (Foto: Movilpress)





Peto Menahem (Foto: Movilpress)





María Teresa Costantini (Foto: Movilpress)





Andrea Frigerio (Foto: Movilpress)

UN REPASO POR LOS MOMENTOS MÁS EMOTIVOS DE LA GALA DE LOS PREMIOS SUR

La noche también tuvo espacio para el recuerdo y la emoción. En el segmento In Memoriam, se homenajeó a figuras como Adolfo Aristarain, Luis Puenzo, Héctor Alterio y Luis Brandoni, mientras Elena Roger interpretó una versión de “Ojos de videotape” de Charly García.

Uno de los instantes más conmovedores fue cuando Dolores Fonzi, al recibir el premio a Mejor Actriz Revelación para Camila Pláate por “Belén”, pidió un minuto de silencio por Agostina Vega, generando un clima de respeto y recogimiento en la sala.

Con veinte ediciones, los Premios Sur se consolidaron como el principal reconocimiento de la industria audiovisual argentina. La ceremonia reunió a referentes de todo el país, celebrando la diversidad de miradas, oficios y trayectorias que hacen grande al cine nacional.

Minerva Casero (Foto: Movilpress)

Dolores Fonzi (Foto: Movilpress)

Magui Bravi (Foto: Movilpress)

Leticia Brédice y Mariano Airaldi (Foto: Movilpress)

Gabriela Ricardes (Foto: Movilpress)

Ángelo Mutti Spinetta (Foto: Movilpress)

Andrea Frigerio (Foto: Movilpress)

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