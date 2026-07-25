El lanzamiento del curso online de Wanda Nara, cuyo valor es de $100.000 para Argentina (o 67 dólares para quienes lo adquieran desde el exterior), sigue dando que hablar. En esta oportunidad, Lola Cordero sorprendió al revelar en Implacables la cantidad de personas que ya se habrían anotado.

Lejos de cuestionar el nuevo emprendimiento de la empresaria, la panelista dejó en claro su postura y sostuvo que prefiere esperar el resultado antes de emitir un juicio: “A mí no me parece mal cualquier emprendimiento que tenga cualquier persona en este mundo”, comenzó diciendo.

Luego, puso el foco en el valor de la propuesta y en la expectativa que genera entre quienes decidieron invertir en ella: “La verdad que tenemos que ver cuál es la reacción de aquellos que se anotaron, porque son 100.000 pesos o 67 dólares para aquellos que lo paguen desde fuera”.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

Fue entonces cuando reveló el dato que más llamó la atención: “Por lo que tengo entendido ya hay anotados cerca de 6.000 personas. O sea, ahora lo que hay que esperar es si esas personas que se anotaron y pagaron los 100.000 pesos o los 67 dólares quedan contentos con el curso”.

Además, Cordero explicó que quienes compren el curso tendrán acceso permanente al contenido y podrán interactuar con otros alumnos: “Vos tenés acceso a ese curso de por vida, porque queda obviamente en una plataforma. Va a haber también una interacción de aquellos que se anoten, una especie como de chat colectivo”.

Por último, insistió en que la verdadera evaluación llegará cuando hablen quienes efectivamente realizaron la capacitación: “Yo realmente no opinaría nada hasta que aquellos que hagan realmente el curso den su opinión. Cerca de 6.000 personas para anotarse, a mí me parace que ya es un éxito”, cerró.

Lola Cordero: “Por lo que tengo entendido ya hay anotados cerca de 6.000 personas. O sea, ahora lo que hay que esperar es si esas personas que se anotaron y pagaron los 100.000 pesos o los 67 dólares quedan contentos con el curso”.

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MAURO ICARDI Y LA CHINA SUÁREZ HICIERON UN LLAMATIVO POSTEO DESDE ITALIA EN MEDIO DEL ESCÁNDALO CON WANDA NARA

En medio de la feroz disputa judicial que mantiene con Wanda Nara, Mauro Icardi volvió a mostrarse muy enamorado de Eugenia “la China” Suárez desde Italia, destino al que viajaron juntos días después del robo que sufrieron las hijas que el futbolista tuvo con la conductora en la casa de campo familiar de Milán.

Lejos de las polémicas, ambos compartieron postales de su romántica escapada. En una de las historias, Icardi publicó una foto de la actriz disfrutando de un exclusivo restaurante con un paisaje paradísiaco de fondo: “Un amore all’Italiana” (“Un amor a la italiana”), escribió Icardi, junto a la mención de la cuenta de la China y un emoji de la bandera de italia y otro de una corona.

Por su parte, la actriz replicó el clima de la cita con una imagen de dos copas de champagne brindando, un gesto que muchos interpretaron como una nueva demostración de que la pareja atraviesa un gran momento sentimental, pese al complejo presente familiar y judicial.

Foto: Captura de Instagram Stories (@mauroicardi) Por: Fabiana Lopez

Las publicaciones no pasaron inadvertidas porque llegan en un momento especialmente delicado para Icardi. El delantero viajó a Italia acompañado por la China después del robo que sufrieron sus dos hijas en la propiedad de Milán, un hecho que volvió a poner el foco sobre el enfrentamiento legal que mantiene con Wanda Nara.

Horas atrás, Angie Balbiani reveló en Puro Show que, tras el último episodio ocurrido en la casa de campo de Milán, la situación judicial gira actualmente alrededor de la restitución internacional de las hijas que Mauro Icardi tuvo con Wanda Nara.

"Si Mauro Icardi firma para que se le otorguen esos pasaportes, la restitución internacional por la que él viene peleando hace 20 meses se cae, porque él estaría autorizando que vuelvan a la Argentina“, explicó la periodista, dejando en claro cuál sería el impacto de esa decisión.