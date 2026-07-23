Mientras Wanda Nara y Mauro Icardi pelean mediática y legalmente por la situación de sus hijas varadas en Italia sin sus documentos, Maxi López realizó un posteo en sus redes sociales para llevar tranquilidad sobre sus hijos y contar cómo atraviesan estos días.

El exfutbolista compartió una foto familiar en la que se lo ve junto a Constantino y Benedicto, fruto de su relación con la conductora, y también con los niños que tuvo con su actual pareja, Daniela Christiansson.

“Estamos con mis hijos en Suiza juntos, haciendo los trámites para recuperar los pasaportes, pero lo más importante es que están bien. Cuando resolvamos esta situación volveremos todos juntos a Argentina”, escribió el exfutbolista.

Maxi López habló tras el robo en la casa de Milán de Wanda Nara (Foto: X/@maxilopez_11).

Además, agradeció los mensajes de apoyo que recibió durante estos días después del robo en la casa de campo de Milán, donde se encontraban los menores cuando ingresaron los delincuentes: “Gracias por preocuparse y por todos los mensajes que me hicieron llegar”.

EL ESCÁNDALO ENTRE WANDA NARA Y MAURO ICARDI: QUÉ PASÓ EN ITALIA Y CÓMO SIGUE

La polémica Wanda Nara y Mauro Icardi volvió a escalar en las últimas semanas después de que la empresaria viajara a Italia junto a sus hijos de vacaciones y luego de un robo en la casa de campo de las afueras de Milán, mientras ella se encontraba trabajando en el Mundial 2026, quedaran indocumentados y varados en ese país.

Hecho que complicó aún más la posibilidad de regresar a la Argentina y abrió un nuevo frente judicial vinculado al proceso de restitución internacional que impulsa el futbolista. En las últimas horas circularon las primeras imágenes del deportista ya en Europa, acompañado por la China Suárez,

En Puro Show, Angie Balbiani aseguró que el delantero no firmaría la documentación para tramitar nuevos pasaportes porque eso podría afectar el pedido de restitución internacional, mientras que Wanda continúa realizando gestiones para resolver la situación de sus hijas y poder regresar al país.

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