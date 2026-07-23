Pese a las disculpas públicas de Rosalía por la controversia que se desató en las últimas horas, las consecuencias continúan. Una empresa de transporte de la zona sur del Gran Buenos Aires anunció la suspensión de los traslados hacia el Movistar Arena, donde la artista española tiene previstos sus conciertos en Buenos Aires.

A través de una publicación en Instagram, la firma comunicó la decisión con un mensaje contundente: “Traslado a Rosalía CANCELADO”, acompañado por la imagen con la que previamente promocionaba el servicio para asistir al recital.

La medida generó una ola de reacciones entre los seguidores de la cantante. En la publicación se multiplicaron los comentarios de usuarios que expresaron su malestar por la cancelación del servicio, en un nuevo capítulo de la polémica que se originó tras el posteo de Rosalía y que tuvo una fuerte repercusión en la Argentina.