Barbie Pucheta fue una de las invitadas destacadas de la Edición Especial de La Paranoli, el exitoso ciclo cultural que se realizó en el Tattersall del Hipódromo de San Isidro y que tuvo como gran protagonista a Néstor en Bloque.

La modelo e influencer dijo presente en una noche que reunió a miles de personas y disfrutó de una propuesta que combinó música en vivo, arte, tarot, gastronomía y distintas experiencias para el público.

La jornada tuvo un significado especial, ya que celebró el primer aniversario de La Paranoli en el Tattersall, un espacio que se consolidó como sede de este evento creado y liderado por Delfina García Contestabile.

Barbie Vélez Por: Alberto Brescia

Néstor en Bloque y Delfina García Por: Alberto Brescia

Néstor en Bloque Por: Alberto Brescia

Mariano de la Canal Por: Alberto Brescia

Con casi 17 años de historia, La Paranoli se convirtió en un fenómeno cultural de la zona norte del Gran Buenos Aires. Cada 15 días convoca a cerca de 2.000 personas con una propuesta que fusiona shows en vivo, intervenciones artísticas, food trucks y experiencias al aire libre.

En esta edición especial, además del show de Néstor en Bloque, la música estuvo a cargo de las DJs La Coneja China y Diyaneiro, quienes completaron una noche a puro ritmo y celebración.