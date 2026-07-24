En medio de la feroz disputa judicial que mantiene con Wanda Nara, Mauro Icardi volvió a mostrarse muy enamorado de Eugenia “la China” Suárez desde Italia, destino al que viajaron juntos días después del robo que sufrieron las hijas que el futbolista tuvo con la conductora en la casa de campo familiar de Milán.

Lejos de las polémicas, ambos compartieron postales de su romántica escapada. En una de las historias, Icardi publicó una foto de la actriz disfrutando de un exclusivo restaurante con un paisaje paradísiaco de fondo: “Un amore all’Italiana” (“Un amor a la italiana”), escribió Icardi, junto a la mención de la cuenta de la China y un emoji de la bandera de italia y otro de una corona.

Por su parte, la actriz replicó el clima de la cita con una imagen de dos copas de champagne brindando, un gesto que muchos interpretaron como una nueva demostración de que la pareja atraviesa un gran momento sentimental, pese al complejo presente familiar y judicial.

Foto: Captura de Instagram Stories (@mauroicardi) Por: Fabiana Lopez

Las publicaciones no pasaron inadvertidas porque llegan en un momento especialmente delicado para Icardi. El delantero viajó a Italia acompañado por la China después del robo que sufrieron sus dos hijas en la propiedad de Milán, un hecho que volvió a poner el foco sobre el enfrentamiento legal que mantiene con Wanda Nara.

Horas atrás, Angie Balbiani reveló en Puro Show que, tras el último episodio ocurrido en la casa de campo de Milán, la situación judicial gira actualmente alrededor de la restitución internacional de las hijas que Mauro Icardi tuvo con Wanda Nara.

"Si Mauro Icardi firma para que se le otorguen esos pasaportes, la restitución internacional por la que él viene peleando hace 20 meses se cae, porque él estaría autorizando que vuelvan a la Argentina“, explicó la periodista, dejando en claro cuál sería el impacto de esa decisión.

Foto: Captura de Instagram Stories (@sangrejaponesa) Por: Fabiana Lopez

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

EL VIDEO DE WANDA NARA, DE LA MANO CON MARTÍN MIGUELES, Y SUS HIJAS TRAS EL ROBO EN MILÁN: LA VERSIÓN QUE SACUDIÓ LAS REDES

En medio del conflicto mediático y judicial que mantiene con Mauro Icardi, Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena luego de que se viralizara una imagen de un paseo familiar por las calles de Milán.

La periodista Naiara Vecchio compartió en sus redes sociales una publicación en la que se ve a la empresaria de espaldas y de la mano con su pareja, Martín Migueles, y sus niñas, fruto de su relacion Icardi, mientras atraviesa un delicado momento familiar.

“Wanda Nara con sus hijas y Martín Migueles por Milán”, escribió Naiara en cuenta de X (antes Twitter) junto a un video que rápidamente comenzó a circular en las redes sociales.

Foto_ Captura de X (@NaiVecchio) Por: Fabiana Lopez

Pero eso no fue todo. En el mismo posteo, Vecchio brindó información sobre la situación judicial vinculada a las menores y sostuvo: "La defensa de Wanda hizo un pedido a Interpol para obtener la autorización de pasaportes de sus hijas tras el robo y negarse Icardi a firmar“.

Además, agregó un dato que marcaría los tiempos de la resolución del conflicto: "03/08 comienzan las clases escolares de las niñas en Buenos Aires“.

Naiara Vecchio: “La defensa de Wanda hizo un pedido a Interpol para obtener la autorización de pasaportes de sus hijas tras el robo y negarse Icardi a firmar“.

La publicación se dio luego de que trascendiera que las hijas de Wanda e Icardi fueron víctimas de un robo en Milán mientras estaban al cuidado de Nora Colosimo, la madre de la conductora, episodio que reavivó la disputa entre los padres por el traslado de las menores y la documentación necesaria para que puedan regresar a la Argentina.