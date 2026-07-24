Campedrinos vuelve a emocionar con “Estrellita Mía”, una de las canciones más profundas de su carrera. En esta oportunidad, el reconocido dúo de folklore une su voz a la de Valen Vargas para presentar una obra que conmueve desde el primer acorde y reafirma que el género sigue encontrando nuevas maneras de conectar con las generaciones actuales.

Con una interpretación íntima y una producción delicada, “Estrellita Mía” relata el diálogo de un hijo frente a la partida de su madre.

La participación de Valen Vargas aporta una sensibilidad especial que potencia el significado de la obra.

Campedrinos consolida su gran presente

El lanzamiento de “Estrellita Mía” llega en uno de los momentos más importantes de la carrera de Campedrinos. Luego de representar a la Argentina en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026, donde conquistaron al público y obtuvieron la Gaviota de Plata, el dúo continúa afianzando su crecimiento con dos nominaciones a los Premios Gardel.

Se viene el “Mate y Folklore Tour”

El estreno de esta nueva canción también marca la antesala del esperado “Mate y Folklore Tour”, la gira con la que Campedrinos recorrerá teatros de todo el país durante agosto, septiembre y octubre.