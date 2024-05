La pelea entre Furia y Mauro ocurrida este fin de semana en Gran Hermano generó a su vez un inesperado careo frente al resto de los participantes en el que Juliana tomó la palabra con tanta vehemencia que Santiago del Moro tuvo que cortar la transmisión y dejó sin decir su verdad al joven.

De esta manera Mauro tuvo que esperar a pasar por el confesionario este lunes con el objeto de votar quién no iba a participar en la prueba del auto para dar su versión, sin que Gran Hermano le preste mucha atención, y luego le reclamó a Santiago del Moro lo mismo, generando una intensa respuesta del conductor.

Furia y Mauro se pelearon durante la transmisión en vivo de "Gran Hermano". (Foto: Captura Telefe)

Todo comenzó cuando Del Moro les recordó a Mauro y a Martín que los demás participantes decidieron que no puedan competir por un automóvil 0 kilómetro, y el ex de Furia dijo: “No hay problema por eso, yo me enojo que no me dejaron hablar simplemente”.

Leé más:

Qué resolvió Gran Hermano sobre el perro Arturo tras la advertencia legal de los proteccionistas

QUÉ LE DIJO DEL MORO A MAURO SOBRE SU DERECHO A RÉPLICA CON FURIA

Eso hizo estallar a Del Moro: “Pero, ¿qué querés hablar? Te cuento una cosa, Mauro, porque yo estoy un poco hinchado de las pelotas con todo esto. Chicos, este es un juego y es un programa, ustedes pueden hablar las 24 horas a cámara. Tienen 200 cámaras todos los días, se plantan y los graban todos los días”, le espetó.

“En realidad salen en vivo. Así que lo que vos quieras decir, lo decís. ¿Querés hablar ahora? Andá al confesionario y decís lo que querés y sale en vivo. Yo tengo que seguir con el programa chicos, pero yo no puedo parar para resolver los problemas que tienen ustedes. El programa debe continuar”, agregó Del Moro, molesto quizá por las comparaciones que le hicieron este lunes en ciclos como Intrusos con la época en la que Jorge Rial conducía el reality con mano de hierro.

Furia agredió a Mauro verbalmente Gran Hermano (Foto: captura Telefe)

“Ayer habló ella, después habló vos, después lo llamaron al confesionario. Tienen que resolver la situación porque esto debe seguir. Si no resuelven la situación, van a quedar afuera los dos, tarde o temprano. Esto es convivencia y adaptación. Sean vivos, el que se enoja pierde. No sean ilusos. Iba a decir ‘tontos’, pero no vale el término”, cerró Del Moro, que intimó al participante a ir al confesionario una vez más.

Leé más:

Violencia en Gran Hermano: exigen sacar a Arturo de la casa

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaW40aNEVccEfiN9Oz3v y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.