Florencia de la Ve comenzó Intrusos haciendo una fuerte crítica a Gran Hermano 2023 y a Juliana “Furia” Scaglione.

El domingo la participante volvió a romper las reglas: discutió vehementemente con Mauro Dalessio, lo insultó, le gritó y lo empujó.

La escena fue verdaderamente fuerte y gran parte del público pidió por redes sociales la expulsión de la jugadora. Sin embargo, la sanción fue que esté en placa hasta lo que dure en el reality.

FLOR DE LA VE Y PAMPITO, DUROS CON FURIA TRAS SU VIOLENTA DISCUSIÓN CON MAURO EN GRAN HERMANO

“¿Qué está pasando en la casa más famosa del país? ¿Está con los patitos cruzados? ¿Qué pasa con Furia?”, dijo la conductora, con un tono sarcástico.

Más seria, Flor dio paso al debate con contundencia: “Furia se enloqueció, le saltaron los cartuchos. Fue contra todos. Está enajenada, Pampito”.

Indignado con lo sucedido y con el accionar de GH, el panelista de Intrusos tomó la palabra: “Gran Hermano viene corriendo límites. Siento que se volvió a correr el límite de la violencia, de la agresión entre los participantes”.

“Y no pido que den el ejemplo, pero estoy analizando un reality show que se transmite televisión nacional. Una vez más se corrió el límite, Furia, sacada. Terminó empujando a su compañero Mauro. Hubo una sanción”, sentenció Pampito.

“¿El contacto físico no era el límite? Supuestamente, ¿no era el límite?”, se preguntó Flor, tras el ataque de furia de Juliana Scaglione.

En la misma línea, De la Ve dejó entrever que no se respetó el reglamento en el reality con el afán de que Furia no quede fuera del programa, siendo una de las participantes más redituables de esta edición. “¿El contacto físico no era el límite? Supuestamente ¿no era el límite?”, se preguntó.

Y Pampito apuntó: “Eso se preguntaba la gente, si el contacto físico no era expulsión. Gran Hermano la sancionó, ahora va a estar en placa hasta que termine el programa”.

Jugando con la ironía, Flor de la Ve cerró: “¿Le hicieron eso a la gente? ¿Vos estás diciendo que incumplieron con el reglamento sagrado de GH? Con el contacto físico se iría un participante y no lo hicieron. ¿Llegaron a ese límite?”.

