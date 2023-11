Este miércoles Romina Uhrig bailó la salsa de a tres con Sol 1 y Sol 2, dos mujeres trans que siempre amenizan los intermedios del Bailando 2023 y que conmovieron a todos con su historia de vida, y que se molestaron con Fernanda Iglesias a raíz de un supuesto ninguneo.

En LAM entrevistaron a Sol y a Sol en el inicio del ciclo, y luego las tuvieron presentes en el estudio del ciclo, donde contaron cómo se conocieron y se casaron y los duros abusos que sufrieron en su infancia y su adolescencia.

“Mi mamá me vendió por 300 pesos y después me adoptó una familia que me cambió el nombre porque decían que Jonathan era como un nombre de perro. Y entonces la conocí a Sol, que en ese momento era Martín”, relató Sol 2.

Por qué Sol 1 y Sol 2 hicieron llorar a Fernanda Iglesias en LAM

En su presentación, Fernanda Iglesias les preguntó a las Sol si son muy amigas, y ellas le respondieron, algo molestas, que son pareja. “¡Sos panelistas! ¿No sabés quiénes somos?”, le dijo Sol 2, y preguntó cuál era el nombre de la periodista para devolverle el favor.

“Igual es la segunda vez que pregunta quiénes somos porque lo he escuchado. Es una pena que no sepas quiénes somos”, le reprochó Sol 2 a Fernanda. “Si, la verdad que sí. Estoy pasando un mal momento”, les dijo la periodista, pero las Sol no se lo tomaron en serio y volvieron a la carga.

“Quizá si fueras mejor personas pasarías un mejor momento, o quizá te falte alguien que te ame de verdad. No me afectan las cosas y menos de quién viene”, le dijo Sol 1, mientras su pareja le recriminaba que las había ninguneado.

Esto generó que De Brito las califique de “Rottweilers” mientras Sol 1 aseguraba que desde que llegaron “las miraba con mala cara”. “Voy a llorar, porque no lo hice con mala intención y me prejuzgan. No seguí la historia de ellas porque no miro el Bailando. ¿Cómo les voy a querer hacer daño?”, se defendió Fernanda entre lágrimas.

