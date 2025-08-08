Moria Casán salió al cruce de Mirtha Legrand luego de que la diva de los almuerzos manifestara públicamente su apoyo a Susana Giménez en el conflicto con Graciela Alfano.

La polémica se desató en el programa “Mitre Live”, conducido por Juan Etchegoyen, quien reveló que recibió un audio exclusivo de Moria opinando sobre el gesto de Mirtha.

“En este caso, Mirtha tuvo código con Susana porque es su amiga, pero en otro momento no lo tuvo”, lanzó Moria, recordando un episodio donde, según ella, Legrand no fue tan leal a la diva de los teléfonos.

(Fotos: Movilpress, capturas de eltrece y Telefé).

En su mensaje, Casán rememoró una mesa televisiva donde Laurita Fernández fue invitada justo cuando se preparaba para reemplazar a Griselda Siciliani en una obra producida por Susana.

“Mirtha la llevó y se puso de su lado, en contra de Susana. La expuso”, afirmó. Para Moria, estos gestos no son casuales, sino que responden a conveniencias del momento: “Algunas veces se tiene código y otras no. Depende del rating, del momento y de la situación”.

MORIA CASÁN CRUZÓ A MIRTHA LEGRAND

Siempre filosa, La One concluyó su reflexión con una frase que encendió aún más la polémica: “El televisor es un electrodoméstico, nadie tiene códigos con un aparato que es igual a un lavarropas y a una licuadora, mi amor”. Con esa metáfora, volvió a dejar en claro su mirada crítica sobre el mundo del espectáculo y los vínculos de conveniencia.

Moria Casán. Crédito: Instagram/@moria_laone

Mientras tanto, el conflicto entre Susana Giménez y Graciela Alfano sigue generando repercusiones, y ahora se suma este nuevo capítulo protagonizado por dos de las figuras más fuertes del entretenimiento argentino. Moria, como siempre, no se guarda nada.