Mirtha Legrand habló con los medios la noche del miércoles y sorprendió con la decisión que tomó ante la fuerte pelea de Susana Giménez y Graciela Alfano por el famoso tapado prestado a María Julia Alsogaray.

“¿Qué siente Mirtha al ver peleadas a las grandes figuras como Susana, Alfano por el tapadogate?" , le preguntó el cronista y ella contestó entre risas: “Hace tiemo que están con esto”.

Mirtha Legrand con Carlos Rottemberg y Karina Pérez (Foto: Movilpress)

“¿Va a invitar a Graciela Alfano a su mesa?" , le consultaron entonces y la conductora dijo tajante: “No, por ahora no, porqur yo soy muy amiga de Susana y va a hablar en contra de ella y no me gusta”.

CUÁNTOS DÓLARES HABRÍA PAGADO GRACIELA ALFANO PARA HACERLE BRUJERÍAS A SUSANA GIMÉNEZ

Susana Giménezcontó en diálogo con la prensa cómo se enteró de que Graciela Alfano le habría hecho brujerías y cuántos dólares habría pagado.

“¿Graciela te deseó la muerte, Susana? ¿Hizo un gualicho para que vos te murieses, Alfano?”, le preguntaron y ella contestó: “Sí, me esperaban en lo de Miguel Romano unos chicos”.

Susana Giménez habló con la prensa (Foto: captura de eltrece).

“Que fueron los que me dijeron ‘te hicieron un trabajo de muerte’ y me dijeron que que pagó 5 mil dólares. Esto fue hace mucho tiempo, hace 30 años”.

“¿Lo que decís tiene fundamento?”, le consultaron en el ida y vuelta y Susana afirmó contundente: “Jamás hablo por hablar”.

