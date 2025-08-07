Este miércoles por la noche, Mirtha Legrand volvió a repetir su ritual nocturno visitando el complejo Multitabaris para ver Cuando Frank conoció a Carlitos, el musical protagonizado por Oscar Lajad y Alan Madanes.

La diva llegó en compañía de Carlos Rottemberg, su esposa Karina Pérez, y el infaltable Héctor Vidal Rivas, y posó con mucha gentileza para la lente de Ciudad Magazine, mientras saludaba a su público con devoción.

La obra, una fantasía musical que imagina un encuentro entre Carlos Gardel y Frank Sinatra en 1934 en Nueva York, fascinó a La Chiqui, que no dudó en dedicarle aplausos y generosos halagos al elenco frente a todos los presentes.

Leé más:

De Yuyito González y Julieta Nair Calvo a Jujuy Jiménez y Furia: los famosos disfrutaron de La Llamada

LAS FOTOS DE MIRTHA LEGRAND EN LA FUNCIÓN DE CUANDO FRANK CONOCIÓ A CARLITOS

Mirtha Legrand (Foto: Movilpress)

Mirtha Legrand con Carlos Rottemberg y Karina Pérez (Foto: Movilpress)

Mirtha Legrand con Carlos Rottemberg (Foto: Movilpress)

Mirtha Legrand con Carlos Rottemberg (Foto: Movilpress)

Oscar Lajad y Alan Madanes (Foto: Movilpress)

Mirtha Legrand (Foto: Movilpress)

Mirtha Legrand (Foto: Movilpress)

Mirtha Legrand (Foto: Movilpress)

Mirtha Legrand con Oscar Lajad (Foto: Movilpress)

Mirtha Legrand con Oscar Lajad y Alan Madanes (Foto: Movilpress)

Mirtha Legrand con Oscar Lajad y Alan Madanes (Foto: Movilpress)

Mirtha Legrand con Carlos Rottemberg y Karina Pérez (Foto: Movilpress)

Leé más:

En fotos: Fausti Bo y Nico Occhiato, fans de Juli Castro y Flor Jazmín Peña en La Llamada

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.