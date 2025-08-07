A Vero Lozano el relax de las vacaciones le duró poco. La conductora de Cortá por Lozano le dio una nota a LAM y fue letal con Graciela Alfano.

¿El motivo? Vero se enojó con la exvedette por haber puesto al aire, en Intrusos, un audio privado de WhatsApp que ella le había enviado para explicarle por qué la habían bajado de su programa el lunes pasado.

Además, Lozano aclaró que la decisión no tuvo nada que ver con un supuesto pedido de Susana Giménez a Telefe.

VERO LOZANO, ENOJADA CON GRACIELA ALFANO: SU FUERTE RESPUESTA

“Alfano me tiene la conch... al plato. Cuando uno quiere instalar algo, y bueno... Si ella quiere creer que la bajó Susana del programa, la bajó Susana. No la vamos a contradecir”, comenzó diciendo Verónica en nota con Santiago Riva Roy para LAM.

“Yo fui muy gentil, le contesté. Le mandé un audio y me parece muy mal exponer un audio privado. Lo hizo. Está bien, pero se rompe un código”, continuó Lozano.

Chicanera y picante, Vero arremetió contra Alfano: “Menos mal que no le dije, esto que había pensado: ‘Grace, con lo bomba que estás, ¿ese viejo te cagó?’. La cagó el viejo del barco. No se puede confiar en nadie”.

POR QUÉ GRACIELA ALFANO NO FUE A CORTÁ POR LOZANO

“Susana no la bajó. Alfano había sido convidada a mi programa hace un mes. No existía lo del tapado. Yo me fui de vacaciones”, detalló la conductora.

“Cuando llego el lunes me dicen: ‘Estaba invitada Graciela Alfano, la bajamos porque la semana pasada estuvo en todos los programas. Estuvo en el programa de Mariana (Fabbiani), que somos competencia, y queremos contenido nuevo’”.

Consultada sobre si Graciela busca prensa, Vero concluyó: “Me da realmente pena porque es una mujer que ha trabajado muchísimo, que tiene valor por sí misma, que tiene contenido por sí misma. Instalar cosas que no son verdad, no está bueno”.

