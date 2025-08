El lunes pasado, Graciela Alfano vivió un incómodo momento con la producción de Cortá por Lozano y decidió exponerlo en vivo.

La exvedette le dio una nota a Intrusos en la que contó que la bajaron del programa de Verónica Lozano por culpa del explosivo enfrentamiento que protagonizó con Susana Giménez.

Indignada, Alfano dio su punto de vista sobre los hechos y puso al aire un audio de WhatsApp privado que le mandó Vero, ofreciendo sus disculpas y explicando lo sucedido.

Foto: captura de pantalla de América, Intrusos.

POR QUÉ BAJARON A GRACIELA ALFANO DE CORTÁ POR LOZANO

“Hace tres semanas que habíamos cerrado la nota para la vuelta de Verónica de sus vacaciones. Yo fui a preguntar si me mandaban el auto y me dicen ‘no, no hay auto’. Te levantaron la nota’”, dijo la exvedette en Intrusos.

Ofendida, continuó con su descargo: “Vero Lozano se comunicó conmigo muy gentilmente porque tampoco la reprogramaron a la nota. No le dijeron nada”.

“Personas de la producción me dijeron que hubo una bajada de dedo de Susana, espantosa”, reveló Graciela.

Acto seguido, Alfano puso al aire en audio que le mandó la conductora de Cortá por Lozano.

Foto: captura de pantalla de Telefe, Cortá por Lozano.

EL AUDIO QUE VERO LOZANO LE MANDÓ A ALFANO

“Hola Grace, ¿qué hacés mi vida? Quiero ser justa. Yo llegué ayer de vacaciones. No fue ese el motivo por el cual se bajó la nota”.

“Te pido disculpas porque fue muy desprolijo. Sabés cómo es la tele. Estamos con mucha promo de La Voz, de Marley, de Por el mundo, y queríamos dedicarte un espacio agradable, extendido en el tiempo. No traerte para tenerte un rato nada más”.

“Yo me comprometo a ponerle fecha nuevamente a nuestro encuentro. Te quiero”, le comunicó Vero Lozano, en primera persona, poniendo la cara ante la situación.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.