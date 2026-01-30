La cercanía entre Sofía Gala (39) con Fito Páez (63) había pasado desapercibida hasta que el cantante le dedicó un romántico saludo a la hija de Moria Casán, y ahora la pareja ilusionó a todos.

“No voy a decir quién va a venir a tocar con Fea el próximo 5 de febrero (en Niceto)”, afirmó la actriz antes de que Rodolfo apareciera en imagen para comer a besos a su novia.

El chiste fue que, con Fito en la imagen, Sofía bromeó: “No lo voy a decir”.

Sofía Gala y Fito Páez aparecieron juntos y mimosos, en medio de rumores de embarazo.

Se trata del primer posteo juntos después de que Moria admitiera que su hija está de novia con el rosarino y que “se aman para toda la vida”.

Los rumores de embarazo de Sofía Gala y Fito Páez

Lo sugestivo es que el video fue publicado en Instagram en medio de los rumores de embarazo que lanzó Luis Ventura, y de los que Moria Casán se hizo eco desconociendo si volvería a ser abuela...

¿Será que Sofía Gala y Fito Páez están apurando el paso para consolidar en los medios la imagen de familia feliz?