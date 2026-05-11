Awake Up & Dance 2026 regresa con una propuesta renovada que combina música en vivo, arte inmersivo y bienestar en una experiencia única. La primera edición 2026 del reconocido evento matinal sin alcohol se realizará el próximo domingo 17 de mayo en Espacio Mendoza y contará con la participación de Juanchi Baleirón, Virginia Da Cunha y Ale Lacroix.

La propuesta creada por Ale Lacroix se consolida como una de las experiencias más innovadoras de la escena cultural y electrónica de Buenos Aires, sumando en esta oportunidad una intervención artística inédita diseñada por el arquitecto Franco Beverati, reconocido por haber expuesto en Burning Man en 2022.

Juanchi Baleirón, Virginia Da Cunha y Ale Lacroix encabezan la experiencia

La jornada comenzará con un set de Virginia Da Cunha, ex integrante de Bandana y actual referente de la música electrónica y el entretenimiento. Luego será el turno de Juanchi Baleirón, líder de Los Pericos, quien ofrecerá un show en vivo exclusivo para esta edición.

El cierre estará a cargo de Ale Lacroix junto a su hijo Felipe Lacroix, en una propuesta que mezcla música, percusión en vivo, performances artísticas y una puesta escénica especialmente diseñada para transformar la mañana en una experiencia sensorial completa.

Además, el evento ofrecerá jugos naturales, opciones de pastelería gluten free y una práctica opcional de yoga encabezada por Moi Altuna antes del inicio de la fiesta.

La cabina de DJ se transforma en una obra de arte

Uno de los grandes diferenciales de Awake Up & Dance 2026 será la instalación artística central creada por Franco Beverati. Inspirado en la obra “Mate”, presentada en Burning Man, el artista intervendrá la cabina de DJ bajo una filosofía que combina arte, conexión y encuentro colectivo.

La propuesta visual busca convertir el centro de la pista en una experiencia inmersiva donde música, arquitectura y energía social convivan en un mismo espacio.

Ale Lacroix

Awake Up & Dance y el auge de las fiestas matinales sin alcohol

El formato de fiestas matinales y sin alcohol se convirtió en tendencia en ciudades como Londres, Berlín y Nueva York, donde miles de personas eligen comenzar el día bailando y conectando desde otro lugar.

En Argentina, Awake Up & Dance se posiciona como una de las propuestas pioneras de este movimiento cultural, reuniendo música, comunidad y bienestar en entornos naturales y con cupos limitados.

Información y entradas para Awake Up & Dance 2026

Datos del evento

Fecha: Domingo 17 de mayo

Horario: 10 a 13 hs

Lugar: Espacio Mendoza, Ingeniero Maschwitz

Yoga opcional: 9 hs con Moi Altuna

El evento no se suspende por lluvia

Entradas

Early Bird hasta el 12/5: $40.000

Entrada general: $50.000

Las entradas ya se encuentran disponibles en Livepass.

Además, la organización confirmó una nueva edición de Awake Up & Dance para el próximo 7 de junio en Moby Dick.