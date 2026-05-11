A dos meses de haberse convertido en padre por segunda vez, Benjamín Amadeo visitó el programa de Paula Chaves en Olga y sorprendió al contar cómo nació el original nombre que eligió para su hijo Pacífico.

El artista y su pareja, Martina, ya son padres de Andes, una nena de 4 años.

Cómo eligieron el nombre Pacífico para el hijo de Benjamín Amadeo

Cómo eligieron el nombre Pacífico para el hijo de Benjamín Amadeo

Durante la charla en el stream, Paula Chaves comentó con ternura: “Fui a conocer a Paquito, su segundo hijo”.

Con humor, Benjamín tomó la palabra y bromeó sobre la elección del nombre: “Se llama Pacífico. Fui full Calu Rivero”, dijo entre risas, en referencia a los originales nombres que la actriz eligió para sus hijos, Tao y Bee.

Luego explicó que el apodo surgió incluso antes del nacimiento del bebé gracias a su hija mayor.

“Le decimos Paco. Tengo una hija de 4 años que le puso Paco ni bien se enteró de que iba a ser hermana mayor”, relató.

Así anunció Benjamín Amadeo que nació Pacífico (Instagram)

La reacción que generó el nombre del bebé

Amadeo también reveló cómo fue el momento exacto en el que terminaron definiendo el nombre.

“Un par de meses antes de que nazca, Tini, mi mujer, me dijo: ‘Tengo otro nombre en la cabeza: Pacífico’. Y dije ‘bueno’. Quedó Don Pacífico”, recordó divertido.

Sin embargo, el actor confesó que la elección no pasó inadvertida y que recibieron comentarios de todo tipo en redes y entre conocidos.

“Recibimos bullying de todo tipo”, aseguró entre risas.

En ese marco, Benjamín contó que leyó una nota en la que un periodista había creído que su hijo se llamaba “Bienvenido” cuando anunció su nacimiento en Instagram.