Benjamín Amadeo compartió una de las noticias más felices de su vida: nació su segundo hijo junto a su pareja, Martina, y lo anunció con un tierno posteo en sus redes sociales.

El actor y cantante presentó a su bebé con una emotiva publicación en Instagram, donde además mostró la primera foto del recién nacido.

Nació el segundo hijo de Benjamín Amadeo (Foto de Instagram)

ASÍ BENJAMÍN AMADEO CONTÓ QUE NACIÓ SU HIJO PÁCÍFICO

“Bienvenido Paquito. Hoy nació don Pacífico Amadeo, pisciano, hincha del rojo y argentino. Madre y bebé 100 puntos. Estamos rebalsados de amor”, escribió Benjamín junto a una imagen en la que se ve la manito del bebé tomada del dedo de sus papás.

De esta manera, el artista y su pareja agrandaron la familia, ya que también son padres de Andes, la niña de 4 años.

El posteo rápidamente se llenó de mensajes de cariño de seguidores y colegas, que celebraron la llegada de Pacífico y felicitaron a la familia por el nuevo integrante.