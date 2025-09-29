El 26 y 27 de septiembre, Benjamín Amadeo vivió dos noches soñadas en el Teatro Gran Rex. Allí no solo despidió su álbum Salvando las distancias, sino que también emocionó a sus fans con un anuncio personal muy especial.
El cantante reveló que está esperando un hijo junto a Martina, su pareja y mamá de su hija Andes, de 3 años.
Antes de interpretar Volaré, Benja, envuelto en la poesía de sus palabras, le habló al ferviente público que lo ovacionó de principio a fin. ¡Y cuando dio la feliz noticia, la sala estalló en aplausos!
ASÍ BENJAMÍN AMADEO ANUNCIÓ QUE ESPERA SU SEGUNDO HIJO
“Esta canción es de ese amor infinito, profundo, que no conoce tiempo, que no conoce materia, que no conoce nada”, dijo Amadeo parado ante un teatro lleno.
Y continuó: “Cuando estaba haciendo esa canción, guiado por esas líneas de los hijos del amor profundo, me miraba la mano, estábamos esperando a mi pequeña Andes, y veía que tenía una línea, y abajo otra”.
“Hace unas semanas nos enteramos de que estamos esperando un hijo para fines de marzo”, compartió Benjamín Amadeo, multiplicando su felicidad con sus fans, quienes reaccionaron con emoción a la noticia de dulce espera.
