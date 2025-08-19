El cantautor argentino Benjamín Amadeo regresa al Teatro Gran Rex los días 26 y 27 de septiembre para despedir su exitoso álbum “Salvando las distancias”.

Entradas disponibles para el show de Benjamín Amadeo en el Gran Rex

Las entradas ya se encuentran a la venta a través de Tu Entrada con todos los medios de pago y la posibilidad de acceder a 6 cuotas sin interés con tarjetas Banco Galicia Visa.

“Salvando las distancias”: el disco que consolidó su carrera

Con 11 canciones cargadas de sensibilidad y energía, “Salvando las distancias” llevó a Benjamín Amadeo a recorrer escenarios de Argentina, Latinoamérica y Europa, reafirmando su lugar dentro de la música pop. El álbum incluye colaboraciones como “Para Siempre” junto a Soledad, además de hits como “Sálvame”, “La Amistad” y “Cositas”.

Gracias a este material, Amadeo obtuvo una nominación a los Premios Gardel 2025 en la categoría Mejor Álbum Pop/Rock.

La “Gira Salvadora”: un recorrido internacional

En el marco de la Gira Salvadora 2025, el artista visitó ciudades de Paraguay, Uruguay, Dinamarca, España, Londres, Ámsterdam y Dublín, además de realizar presentaciones en provincias argentinas como Salta, Tucumán, San Juan y Mendoza.

Los shows en el Gran Rex de septiembre serán la antesala de nuevas fechas internacionales que seguirán expandiendo su música.

Benjamín Amadeo: un referente del pop argentino

Ganador de un Premio Gardel como Mejor Álbum Nuevo Artista Pop, Amadeo cuenta con más de 150 millones de reproducciones en Spotify y 70 millones de vistas en YouTube. Ha compartido escenario con figuras internacionales como Ed Sheeran, Camilo, Norah Jones, Backstreet Boys y Sebastián Yatra, además de colaborar con artistas como Miranda!, Los Auténticos Decadentes y Macaco.

Actualmente también se luce como conductor en “Soñé que volaba”, el programa éxito de Olga.

Próximas fechas de Benjamín Amadeo – Gira Salvadora 2025