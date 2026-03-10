Benjamín Amadeo atraviesa uno de los momentos más felices de su vida tras el nacimiento de su segundo hijo junto a su pareja, Martina.

El actor y cantante anunció la llegada del bebé con un tierno posteo en redes sociales y reveló el original nombre que eligieron: Pacífico.

“Bienvenido Paquito. Hoy nació don Pacífico Amadeo, pisciano, hincha del rojo y argentino. Madre y bebé 100 puntos. Estamos rebalsados de amor”, escribió el artista al compartir la primera foto del recién nacido.

Nació Pacífico, el hijo de Benjamín Amadeo y Martina (Foto de Instagram)

Pacífico: qué significa el original nombre del bebé de Benjamín Amadeo

El nombre elegido para el hermano menor de Andes, la hija mayor de Amadeo, no pasó desapercibido y despertó curiosidad entre sus seguidores por su significado.

Pacífico proviene del latín pacificus y significa “el que trae paz”, “el que busca la paz” o “pacificador”. El término está asociado a cualidades como la calma, la serenidad y la armonía.

Además de su significado espiritual, el nombre también evoca la idea de tranquilidad y equilibrio, valores que muchas familias buscan transmitir al elegir cómo llamar a sus hijos.