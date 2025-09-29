Benjamín Amadeo cerró la Gira Salvadora en el Gran Rex, el lugar donde comenzó este ciclo tan especial, emocionando al público con su carisma, su talento y canciones entrañables que atraviesan el alma.

En dos noches únicas, el emblemático teatro se colmó de fanáticos ansiosos por vivir un viaje atrapante a través de 24 canciones. El show arrancó con “La amistad”, “Póstumo” y “10 mil”, elegidas para dar inicio a una experiencia inolvidable.

Foto: gentileza de prensa.

Acompañado de su banda, Benjamín contó con invitados especiales: Soledad Pastorutti en la primera noche y Nahuel Pennisi en la segunda, quienes lo acompañaron en emotivas versiones acústicas de “Para siempre” y “Cardellino” en “Quiromancia”.

Foto: gentileza de prensa.

Foto: gentileza de prensa.

Además, presentó en vivo su nuevo tema “Pasaría”, coreado a pulmón por la audiencia. Esta canción, que se perfila como adelanto de su próximo álbum, invita a reflexionar sobre la adopción responsable de mascotas y sobre la incondicionalidad del amor. Con ella, Benjamín propone una conexión profunda, resignificando el vínculo entre humanos y animales.

El cierre de ambas noches estuvo a la altura de las emociones: “Te soñaba”, “Cositas”, “Sálvame” y “Las flores” fueron entonadas junto al público, en un momento de conexión total. Benjamín bajó del escenario para estar más cerca de su gente, demostrando un carisma único.

Con estos shows, celebró una etapa muy especial de su carrera, marcada por su inigualable voz y su capacidad de emocionar. El Gran Rex se vistió con una escenografía fiel a su estilo, acompañada por su banda y el infaltable oso, sello característico de esta gira.

Como si a la fiesta le faltara emoción, Benjamín anunció en escena que será papá por segunda vez junto a Martina, la mamá de su hija Andes, de 3 años.

Foto: gentileza de prensa.

El próximo y último destino de la Gira Salvadora será Montevideo, Uruguay, el 3 de octubre en la Sala del Museo del Carnaval. Las entradas están disponibles a través de Benjamadeo.

“Salvando las distancias”, el álbum que dio origen a esta gira, marcó una evolución artística para Benjamín Amadeo. Con 11 canciones, compartió un viaje lleno de sensibilidad y energía, invitando a sus fanáticos a conectar profundamente con recuerdos y emociones.

En el marco de su gira, Benjamín visitó 15 destinos internacionales y nacionales: Paraguay; Dinamarca; Londres; Ámsterdam; España (Valencia, Mallorca, Madrid y Barcelona); Uruguay (Montevideo); y en Argentina: Salta, Tucumán, San Juan, Mendoza, Morón, Pilar, Canning y Quilmes.