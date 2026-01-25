El sábado, Sofía Gala Castiglione celebró su cumpleaños y las redes sociales se llenaron de saludos y muestras de cariño. Pero hubo un mensaje que se robó toda la atención: el de Fito Páez.

El músico eligió su cuenta de Instagram para compartir una foto junto a la actriz, tomada durante un viaje en avión. En la imagen, Sofía Gala lanza un beso con los labios rojos, mientras Fito sonríe y sostiene el teléfono para la selfie.

El posteo de Fito Páez por el cumpleaños de Sofía Gala que desató rumores (Foto: Instagram @fitopaezmusica)

Al costado de la foto, Páez escribió: “Feliz cumpleaños Sofi Gala Castiglione! El mundo es un mundo mejor con vos! Te amo! @socastiglione”. La respuesta de la actriz no tardó en llegar y fue igual de intensa: “te lo digo de nuevo! podes dejar de hacerme bien? te amo hasta el cielo”.

Leé más:

Moria Casán se emocionó al hablar de la serie sobre su vida y la interpretación de Sofía Gala: el momento

EL INTERCAMBIO DE MENSAJES ENTRE FITO PÁEZ Y SOFÍA GALA QUE ENCENDIÓ LAS REDES SOCIALES

En cuestión de minutos, el ida y vuelta entre Fito y Sofía se viralizó. Los seguidores de ambos llenaron la publicación de corazones, felicitaciones y preguntas. Muchos se animaron a celebrar la conexión entre el músico y la actriz, mientras otros deslizaron teorías sobre un posible romance.

La efusividad y el tono personal de la dedicatoria de Fito no pasaron desapercibidos. La frase “Te amo” fue leída por muchos como una declaración que va más allá de la amistad. El mensaje de Sofía, con su “te amo hasta el cielo”, sumó más combustible a las versiones que circulan en redes.

Sofía Gala y Fito Páez (Fotos: Instagram @fitopaezmusica y @socastiglione)

Es la primera vez que ambos expresan de manera tan abierta y directa el afecto que sienten el uno por el otro en sus cuentas oficiales. El revuelo se reflejó de inmediato en los comentarios y en distintas plataformas, donde las capturas de pantalla y los recortes del mensaje comenzaron a circular, alimentando los rumores.

Leé más:

De qué trabaja Martín, el hijo de 26 años de Fito Páez y Cecilia Roth

SILENCIO Y COMPLICIDAD: LA REACCIÓN DE FITO PÁEZ Y SOFÍA GALA TRAS EL REVUELO

Después del intercambio, tanto Fito como Sofía optaron por no agregar más detalles ni aclarar el sentido de sus palabras. El silencio posterior solo contribuyó a que crecieran las suposiciones.

La escena del avión, la complicidad en la foto y las frases intensas reforzaron la idea de que existe una relación especial entre ambos, aunque oficialmente no haya confirmaciones ni desmentidas.

El saludo de Fito Páez a Sofía Gala por su cumpleaños (Foto: Instagram @fitopaezmusica)

Además del posteo en su feed, Fito Páez usó sus historias de Instagram para dedicarle otro mensaje de amor a Sofía Gala, lo que sumó aún más especulación.

Leé más:

El contundente motivo por el que Moria Casán no quiere que Sofía Gala trabaje más

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.