Acostumbrada a mostrarse como una mujer fuerte, libre y sin prejuicios, Moria Casán sorprendió al dejar ver su costado más vulnerable durante una charla íntima en su programa, donde terminó haciendo una confesión inesperada que llamó la atención de todos.

El momento se dio cuando la One recibió como invitada a Florencia Peña. Mientras conversaban sobre la relación personal que cada una tiene con el dinero, ambas coincidieron en un punto clave: la familia está por encima de todo y, cuando se trata de los hijos, no existen límites a la hora de dar.

“Mis hijos me sacan hasta los dientes”, lanzó Peña entre risas y sin culpa. Lejos de esquivar el comentario, Moria se sumó con total honestidad: “Sí, a mí también. A mí me gustaría mantener a mi hija toda la vida. Yo quiero que no pida, me gusta ofrecerle todo”.

Moria Casán y Flor Peña en La Mañana con Moria (Foto: captura de eltrece).

LA CONFESIÓN DE MORIA CASÁN QUE CONMOCIONÓ AL ESTUDIO

En ese clima de sinceridad, la diva fue un paso más allá y reveló una situación personal que marcó su historia económica. “Me ha faltado mucho dinero por delegar y no estar en determinadas cuentas. No es que me equivoqué, no lo siento culpa, pero sí ha sido irresponsabilidad mía”, admitió con crudeza.

Si bien aclaró que nunca quedó desamparada, reconoció que se trató de una suma importante: “No me han dejado en la calle ni mucho menos, pero sí me ha faltado un dinero importante”.

Para Moria, ese faltante tiene un destinatario claro. Considera que ese dinero que no pudo conservar es algo que, de manera indirecta, le fue arrebatado a su hija, Sofía Gala, quien hoy tiene 38 años y una sólida carrera artística.

“Siento que lo tengo que compensar ofreciéndole todo. Todo”, aseguró con énfasis. Incluso fue más allá y dejó una frase que expuso su instinto maternal sin filtros: “Si fuera por mí, no quiero que trabaje más”.