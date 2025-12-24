En noviembre, Moria Casán sorprendió al contar que su nieto Dante Della Paolera (11) estaba de novio con Giovanna Diotto Callejón (10), la hija de María Fernanda Callejón.

En la víspera de Navidad, la conductora de La mañana con Moria reveló que ese incipiente romance adolescente llegó a su fin y explicó los motivos de la separación.

Moria Casán anunció la separación menos pensada de dos famosos en plena Navidad (captura de eltrece)

Moria Casán contó que su nieto se separó de la hija de María Fernanda Callejón

Luego de que María Fernanda Callejón le contara en vivo a la One que Sofía Gala la había invitado a pasar la Navidad con ella, Moria le preguntó sin rodeos:“¿Tu nena con quién va a pasar la Navidad? Porque cortaron con Dante”.

“Eran novios. Yo lo conté el mes pasado, que estaban juntos, pero me anunció que ya cortaron”, explicó la diva en televisión.

Sobre las razones, Moria fue directa: “Él la dejó porque ella le había anunciado que lo iba a dejar. Me dijo: ‘Antes de que me deje, la dejo’”.

Luego amplió el motivo del conflicto: “Dante fue a ver a Sofía al teatro, en Viudas e hijas, y la hija de Callejón invitó a un exnovio. Dante no lo pudo soportar. El celo es una constante en nuestra familia. No lo toleró”, contó sin filtros.

A su lado, María Fernanda Callejón sumó su mirada: “Yo tengo una onda súper especial con mi exyerno. Hubo flechazo al principio, pero están experimentando”. A lo que Moria acotó: “Claro, tienen 11 y 10”.

Finalmente, Callejón cerró con ternura: “Giovanna me dijo que lo quiere mucho como amigo. Juraron ser amigos siempre”.

