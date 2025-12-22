Moria Casán aprovechó que el doctor Guillermo Capuya es urólogo para preguntarle por las erecciones, luego de ver la foto íntima que Wanda Nara subió de su novio, Martín Migueles, en la cama.

“Wanda mostró una foto y se ve una carpita. ¿Siempre hay una erección cuando se duerme?”, lanzó la conductora de La mañana con Moria.

Con tono profesional, Capuya respondió: “No siempre, pero es bastante común la erección nocturna, muchas veces asociada a los sueños”.

Fiel a su estilo filoso, la One no dejó pasar la situación y apuntó contra la mediática: “Me mata la provocación de la foto y cómo le gusta la cámara a él. Se está prestando a eso”.

Moria Casán habló de las erecciones (captura de La mañana con Moria eltrece)

Guillermo Capuya habló de las erecciones

En ese marco, el médico intentó llevar la charla a un plano más informativo y explicó una de las consultas más habituales en su consultorio.

“Muchas veces una persona dice: ‘Doctor, no tengo erecciones cuando estoy con mi pareja’. Entonces uno pregunta: ‘¿Te despertás con el pene erecto?’. Si la respuesta es sí, significa que orgánicamente no hay ningún problema. La sangre llega”, dijo Capuya.

Entre risas, Moria intervino con humor: “Lo voy a controlar a Galmarini”.

El intercambio subió aún más de tono cuando Federico Seeber sorprendió con una pregunta inesperada: “¿Se levanta con carpita Galmarini?”.

Casán respondió y descolocó a todos: “Es que Galmarini duerme boca abajo. Yo lo miro a cada rato para ver si se murió. Me asusto”.

“Es tan tranquilo que me imagino que no respira”, concluyó Moria, fiel a su estilo deslenguado, mezclando humor, intimidad y una nueva chicana dirigida a Wanda Nara.

