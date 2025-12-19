Christian Petersen atraviesa un delicado cuadro de salud y permanece internado en terapia intensiva en el Hospital Ramón Carrillo de Junín de los Andes.

Según se informó, su estado es reservado y cursa una falla multiorgánica, una condición grave que compromete el funcionamiento de distintos órganos vitales.

En La mañana con Moria, el doctor Guillermo Capuya explicó en vivo de qué se trata este diagnóstico y cuáles podrían haber sido los factores que desencadenaron el cuadro del chef.

El doctor Guillermo Capuya explicó el delicado diagnóstico de Christian Petersen (captura de eltrece)

Qué es la falla multiorgánica y cómo puede producirse

“El concepto de falla multiorgánica no es una enfermedad en sí misma, sino una cascada de eventos que se da a partir de dos problemas”, explicó Capuya, y detalló que uno de ellos puede estar relacionado con la exigencia física en contextos extremos.

En ese sentido, el médico señaló que actividades como escalar una montaña a gran altura implican una doble exigencia para el organismo: “Uno tiene una mayor demanda de oxígeno por el ejercicio, pero en la altura el oxígeno disponible baja. Entonces hay una doble demanda”.

Capuya explicó que, a partir de cierta altitud, pueden comenzar los síntomas del llamado mal de montaña, que afectan directamente al sistema cardiovascular.

El rol de la fibrilación auricular en el cuadro

Durante su explicación, el médico también hizo hincapié en la fibrilación auricular, una de las arritmias más frecuentes: “Puede ser crónica o aguda, y hay personas que no saben que la tienen hasta que se detecta al tomar el pulso”.

Según detalló Capuya, cuando las aurículas del corazón no se contraen correctamente, pueden formarse coágulos que luego se desplazan hacia otros órganos: “Esos coágulos pueden provocar infartos en distintos órganos y, en casos extremos, muerte súbita”.

Christian Petersen (Foto: captura eltrece)

Por qué la falta de oxígeno compromete a todo el organismo

Capuya explicó que cuando el corazón no logra bombear sangre de manera eficaz y los órganos no reciben el oxígeno necesario, se desencadena la falla multisistémica: “Fallan los riñones, puede fallar el hígado, el corazón, el cerebro. Cuando se afectan dos o más órganos vitales, hablamos de falla multiorgánica”.

En esos casos, el paciente puede requerir asistencia respiratoria mecánica y otros soportes vitales: “A medida que se comprometen más órganos, la posibilidad de supervivencia va disminuyendo”.

Un cuadro grave y de evolución incierta

El médico remarcó la gravedad del diagnóstico y aclaró que se trata de un proceso que no ocurre de manera inmediata: “Es un cuadro gravísimo”.

Finalmente, Capuya explicó que la evolución depende de múltiples factores y de cómo responda el organismo al tratamiento intensivo, en un contexto donde el estado del paciente continúa siendo reservado.

