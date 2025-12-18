El reconocido chef Christian Petersen atraviesa horas críticas tras ser internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, en Neuquén. Según informaron desde el Ministerio de Salud provincial, Petersen presentó un cuadro de falla multiorgánica, una de las condiciones más graves en medicina.

Todo comenzó la semana pasada, cuando Petersen participaba de una excursión para ascender el volcán Lanín, de 3.000 metros de altura. En pleno ascenso, el chef se descompensó y el guía de la expedición dio aviso inmediato al guardaparque.

A partir de ese momento, se activó un operativo de rescate para bajarlo de la montaña y trasladarlo en ambulancia primero al hospital de Junín de los Andes y luego al nosocomio de San Martín de los Andes, donde permanece internado con pronóstico reservado.

Christian Petersen (Foto: captura eltrece)

QUÉ ES LA FALLA MULTIORGÁNICA QUE SUFRIÓ CHRISTIAN PETEREN Y POR QUÉ ES TAN GRAVE

La falla multiorgánica —también conocida como síndrome de disfunción multiorgánica (SDMO)— es una emergencia médica en la que dos o más sistemas de órganos vitales dejan de funcionar correctamente. Según los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH), este cuadro puede desencadenarse por infecciones graves como la sepsis, traumatismos o quemaduras, y requiere atención inmediata en terapia intensiva.

En estos casos, el cuerpo activa una respuesta inflamatoria descontrolada que termina dañando en cascada órganos como los pulmones, el corazón, los riñones, el hígado y el cerebro. El tratamiento se centra en sostener artificialmente las funciones vitales y atacar la causa que originó la disfunción.

Christian Petersen (Foto: Instagram)

CÓMO AFECTA LA FALLA MULTIORGÁNICA A LOS ÓRGANOS VITALES

En el estadio avanzado del SDMO, la afectación puede ser simultánea y severa:

Pulmones: La insuficiencia respiratoria es frecuente y puede requerir ventilación mecánica. Es común el desarrollo del síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA) , que dificulta la oxigenación de la sangre.

Corazón y sistema circulatorio: Puede aparecer insuficiencia cardíaca o shock circulatorio, con hipotensión y edema por la dilatación de los vasos sanguíneos.

Riñones: La insuficiencia renal impide filtrar desechos y eliminar líquidos, agravando el cuadro general.

Hígado: El fallo hepático afecta la depuración de toxinas y la producción de bilis, y puede causar ictericia.

Cerebro: La disminución del flujo sanguíneo y la inflamación pueden provocar daño cerebral y delirium.

Sangre: Se pueden producir hemorragias o coágulos por alteraciones en la coagulación, siendo la coagulación intravascular diseminada (CID) una de las complicaciones más graves.

La Cleveland Clinic advierte que la mayoría de los pacientes con SDMO requieren ingreso inmediato en terapia intensiva y soporte vital para suplir las funciones de los órganos afectados. Sin tratamiento urgente, la enfermedad suele ser fatal.

El estado de Christian Petersen es reservado y su evolución depende de la respuesta al tratamiento intensivo y a la capacidad de los médicos para revertir el daño en los órganos comprometidos.

Christian Petersen, durísimo con un participante de El Gran Premio de la Cocina: "Esto es un papelón"

