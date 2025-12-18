Christian Petersen, el famoso cocinero y exjurado de El gran premio de la cocina, atraviesa horas críticas en una clínica de San Martín de los Andes. El viernes, mientras ascendía el volcán Lanín junto a un grupo de diez personas, sufrió un episodio inesperado que terminó con su internación en terapia intensiva.

Según relató el periodista Sebastián Ciuffolotti desde la ciudad neuquina, Petersen “tuvo una especie de brote, se sacó los zapatos y las medias, a pesar del frío extremo, y comenzó a correr descalzo por la montaña”. El comportamiento alarmó de inmediato a sus compañeros, quienes dieron aviso al guardaparque y activaron un operativo de rescate para bajarlo de la montaña lo más rápido posible.

Christian Petersen (Foto: Instagram)

El periodista detalló que, tras el episodio, Petersen fue trasladado primero a Hospital de Complejidad N°6, donde le realizaron estudios de urgencia. “En uno de los análisis, aparentemente, habrían hallado algún tipo de anfetamina o algo por el estilo”, explicó Ciuffolotti, aunque aclaró que por respeto a la familia y ante la falta de confirmación oficial, no se brindaron más detalles sobre la sustancia.

Leé más:

Qué dice el parte médico de Christian Petersen: falla multiorgánica y estado delicado

QUÉ LE PASÓ A CHRISTIAN PETERSEN SEGÚN UN PERIODISTA

El cuadro se agravó rápidamente: “Esto le habría generado la falla multiorgánica, sudoraciones y una excitación extrema. Llegó al hospital de Junín muy excitado, ‘muy arriba’, como se suele decir. Lo sedaron y, una vez estabilizado, lo trasladaron a San Martín de los Andes”, agregó el periodista.

La situación de Petersen es extremadamente delicada. “Falla multiorgánica es muy severo y puede ser mortal: es cuando empiezan a fallar corazón, pulmones, riñones, los órganos, y eso te puede llevar a la muerte”, explicó la periodista Silvia Fernández Barrio.

Christian Petersen (Foto: Instagram)

Actualmente, el chef permanece con asistencia respiratoria mecánica y su estado no permitió el traslado a una clínica privada en Buenos Aires, como había evaluado su familia. “La situación es desesperante, dicho por quienes están a su cuidado dentro del hospital. Ya pasaron cinco días y sigue muy complicado”, concluyó Ciuffolotti.

Leé más:

Christian Petersen pelea por su vida tras una grave descompensación durante una excursión al volcán Lanín

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.