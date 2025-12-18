El reconocido chef Christian Petersen atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. Desde el viernes, permanece internado en terapia intensiva en el Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, con un cuadro delicado y pronóstico reservado.

El episodio ocurrió la semana pasada, cuando Petersen, de 55 años, participaba de una excursión para ascender el volcán Lanín junto a un grupo de personas. Según trascendió, la actividad estaba registrada oficialmente en el Parque Nacional Lanín.

El dramático operativo de rescate en la montaña

Durante el ascenso, el guía de la excursión notó que uno de los integrantes del grupo no se encontraba bien físicamente. De inmediato, dio aviso al guardaparque y pidió asistencia urgente.

Christian Petersen se emocionó al despedir a Belén en el gran premio de la cocina: “Sos la ganadora absoluta”. Fuente: Captura

Se montó un operativo de rescate para bajar a Petersen de la montaña. El chef fue sedado y trasladado en ambulancia al hospital de Junín de los Andes. Al ingresar, los médicos detectaron que presentaba un brote y una fibrilación auricular, una arritmia cardíaca que acelera e irregulariza el ritmo del corazón.

Tras ser estabilizado, los profesionales resolvieron derivarlo al Hospital Dr. Ramón Carrillo para una atención de mayor complejidad.

El estado de salud de Christian Petersen

Desde entonces, el estado de salud del chef se mantiene crítico. Petersen está con asistencia respiratoria mecánica, ventilado, hemodinámicamente inestable y bajo el efecto de vasoactivos. Además, continúa con arritmia y falla multiorgánica, según informaron fuentes cercanas.

Se le realizaron diversos estudios y análisis. Aunque no hay confirmación oficial, trascendió que las pruebas toxicológicas habrían dado positivo, pero hasta el momento esa información no fue ratificada por el equipo médico.

La familia y el mundo gastronómico, en vilo

Su esposa y familiares directos se encuentran en la ciudad acompañándolo. La falta de mejoría en su evolución clínica impidió su traslado a Buenos Aires, donde se evaluaba su derivación a una clínica de mayor complejidad.

La noticia generó una fuerte preocupación en el ámbito gastronómico y entre sus seguidores, que siguen de cerca cada parte médico y esperan novedades alentadoras.

Un momento personal especial antes del drama

Apenas unos días antes del episodio, Christian Petersen había celebrado su casamiento en una ceremonia íntima en San Isidro, rodeado de familiares y amigos. “Estoy súper orgulloso de mi mujer, siento que me saqué la lotería. El arte, San Isidro y el campo nos unen y nos construyen. Por eso decidimos casarnos”, había declarado el chef en una entrevista.

Hoy, Petersen pelea por su vida bajo el cuidado del equipo médico sanmartinense, mientras crece la expectativa y el apoyo de todo el país.