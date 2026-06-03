El 2 de octubre, Fro! llegará al C Art Media para presentar en vivo “#bigsteppa”, el nuevo disco con el que busca consolidarse como una de las figuras más fuertes de la nueva escena urbana argentina.

Con una identidad artística cada vez más marcada y una evolución constante en su sonido, Fro viene construyendo un ascenso meteórico dentro del movimiento urbano. Su propuesta fusiona trap, rage y nuevas corrientes electrónicas, posicionándolo como uno de los artistas emergentes con mayor proyección del momento.

FRO! anuncia el show más importante de su carrera (Foto de prensa)

Su crecimiento comenzó a tomar fuerza en 2021 con el lanzamiento de “Drip”, producido por Zecca, y la salida de Otra Visión, un EP considerado pionero del rage en Argentina. Desde entonces, no dejó de expandir su alcance: abrió shows para Eladio Carrión en el Luna Park y Duki en Vélez, lanzó proyectos junto a artistas como Knak, y Zell, y fue parte del lineup del Buenos Aires Trap compartiendo escenario con referentes como Bizarrap.

FRO! anuncia el show más importante de su carrera (Foto de prensa)

En 2025 lanzó FRO! y posteriormente FRO! 2, dos discos que marcaron un punto de inflexión en su carrera. Tracks como “quitate los Jeans” y “plinko” superaron los 3 millones de reproducciones, mientras que sus primeros shows en Niceto agotaron entradas en tiempo récord, confirmando el crecimiento de una fanbase real y cada vez más sólida.

Ahora, en el mejor momento de su carrera, Facu se prepara para dar un nuevo paso con un show propio en el Complejo C Art Media, donde presentará oficialmente “#bigsteppa” frente a más de 3000 personas en una noche que promete convertirse en uno de los grandes encuentros urbanos del año.