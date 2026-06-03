Luego de agotar Niceto Club en la presentación oficial de Lady Garrón, La Grecia revive una de las noches más importantes de su carrera con el lanzamiento de “En Vivo Niceto Club”, un EP que captura la intensidad, la energía y la conexión con el público que marcaron aquel show inolvidable.

Grabado durante la presentación del pasado 10 de abril en Buenos Aires, el material funciona como una verdadera fotografía sonora de una banda en pleno crecimiento. Lejos de buscar la perfección del estudio, el EP pone el foco en lo que sucede cuando las canciones se encuentran con la gente: los coros multitudinarios, los pogos, las guitarras al frente y una energía que atraviesa cada interpretación.

La Grecia lanza “En Vivo Niceto Club” (foto de prensa)

Con versiones en vivo de algunas de las canciones más representativas de Lady Garrón, el lanzamiento retrata el presente de una banda que encontró en el escenario su hábitat natural. Temas como “Una Lapicera Clavada en el Corazón”, “No Quiere Mi Amor”, “Johnny B. Goode” y “DAMELO” adquieren una nueva dimensión frente a una sala repleta que responde a cada canción como si fuera un himno.

La Grecia lanza “En Vivo Niceto Club” (foto de prensa)

El show de Niceto significó un punto de inflexión para La Grecia. Con entradas agotadas, una puesta contundente y una comunión permanente entre banda y público, la fecha terminó de consolidar el crecimiento que el grupo viene construyendo desde sus inicios y reafirmó su lugar dentro de la nueva generación del rock argentino.

Más que un simple registro en vivo, “En Vivo Niceto Club” se presenta como un documento que captura la esencia de La Grecia: una banda que entiende el rock como una experiencia compartida y que encuentra su mejor versión arriba del escenario, frente a su gente.