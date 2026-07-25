El Polaco volvió a convertirse en tema de conversación en las redes sociales, aunque esta vez no fue por los rumores sobre su relación con Barby Silenzi. El cantante sorprendió a sus seguidores al compartir una foto en la que dejó ver su notable transformación física, fruto de un intenso trabajo de entrenamiento y alimentación.

La publicación no tardó en llenarse de elogios, pero también dio lugar a un intercambio que generó revuelo. Quien reaccionó fue Valeria Aquino, expareja del artista y madre de su hija Alma, con un comentario en tono de broma que no pasó inadvertido.

"¿Qué estás comiendo, atún?“, escribió entre risas la agente inmobiliaria al ver la imagen del músico luciendo su renovado físico.

LOS SEGUIDORES CUESTIONARON A VALERIA AQUINO

Aunque el mensaje parecía distendido, varios usuarios interpretaron que estaba fuera de lugar y salieron a cuestionarla en los comentarios.

“No podés ser tan desubicada”, “Se come un mujerón”, “¿Cómo te sentirías si Barby le comentara una foto a tu novio?” y “Te encanta provocar y generar quilombo”, fueron algunas de las respuestas que recibió la ex del cantante.

El impactante cambio físico de El Polaco generó una reacción inesperada de una de sus ex y estalló la polémica. Crédito: Instagram

La interacción rápidamente se viralizó y volvió a poner el foco en el vínculo que mantienen ambos después de su separación.

EL PIROPO DE BARBY SILENZI

En medio de la repercusión, Barby Silenzi también reaccionó a la publicación de su pareja y dejó un breve pero contundente mensaje.

"Ah, buenooo“, escribió la bailarina junto a un emoji de fuego, dejando en claro que también quedó impactada por el cambio físico del cantante.

El impactante cambio físico de El Polaco generó una reacción inesperada de una de sus ex y estalló la polémica. Crédito: Instagram

QUIÉN ESTÁ DETRÁS DE LA TRANSFORMACIÓN DE EL POLACO

La notable evolución física del referente de la cumbia no fue casual. El proceso estuvo acompañado por Soledad Cristiano, especialista en nutrición deportiva y entrenadora reconocida por trabajar con distintas figuras del espectáculo.