Pampita organizó una sorpresa a Anita García Moritán por su cumpleaños a pura torta, velitas y abrazos para la más chica de sus hijos, que celebró un año más de vida rodeada de sus hermanos en el sur del país, adonde viajaron de vacaciones.

La reacción de la nena, todavía envuelta entre las sábanas, fue de sorpresa y alegría al ver a toda la familia reunida cantándole el “feliz cumpleaños”.

LA SORPRESA QUE PAMPITA LE PREPARÓ A ANITA

El festejo tuvo como escenario una habitación de hotel con vista a la montaña, decorada con la calidez que caracteriza a los paisajes patagónicos en pleno receso invernal.

Familia y amigos se acercan con la torta para dar inicio a la sorpresa. Fuente: Instagram

Pampita sonriente junto a sus hijos cantándole a su hija menor en la cama del hotel

Anita y su familia sonriendo y soplando la vela rodeada de su familia. Fuente: Instagram

La escena reafirma el vínculo que Pampita construyó entre todos sus hijos, más allá de que provengan de distintas relaciones, algo que la conductora suele destacar públicamente como uno de sus mayores orgullos.Con la vida mediática que lleva la top model, no es la primera vez que un festejo familiar se viraliza en redes sociales.

Pampita acompaña a su hija menor a soplar la vela y a pedir tres deseos Fuente: Instagram

Sin embargo, esta vez la intimidad del momento, lejos de los grandes salones de fiesta, le dio un marco distinto a la celebración: la simpleza de una torta casera y el afecto de los hermanos como protagonistas absolutos de la jornada.