Empezó el fin de semana y la producción de Almorzando con Juana anunció su correspondiente lista de invitados para el esperado almuerzo que acompaña a los televidentes todos los domingos.

Al igual que cada semana, Juana recibirá a las personalidades más destacadas de la política, el espectáculo y el deporte en su mesa, en un espacio único para el análisis y la diversión.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE JUANA VIALE DE ESTE DOMINGO 26 DE JULIO DEL 2026

El domingo 26 de julio desde las 13.45 horas, Juana Viale recibirá en su programa Almorzando con Juana al escritor y guionista argentino Eduardo Sacheri y al actor y músico argentino Pablo Novak.

Los invitados de Juana Viale del domingo 26 de julio (Foto: Instagram/@lamesazarg).

También serán de la partida de este fin de semana la actriz, influencer y humorista Sofi Morandi, la cocinera, diseñadora y comunicadora gastronómica Ximena Saenz y el actor y cantante Nico Maiques.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.