Roly Serrano volvió a estar en el centro de la escena, pero esta vez no fue por su trabajo ni por su salud, sino por el amor. El actor de 71 años se sentó en la mesa de Almorzando con Juana y no esquivó el tema cuando la conductora lo interrogó sobre su relación con Candelaria Saldaño Vicente, la actriz de 27 años que se convirtió en su pareja y en un pilar fundamental tras su recuperación.

La diferencia de edad de 44 años desató una ola de comentarios en redes sociales. Pero Serrano fue directo: “No tienen vida propia y se dedican a los demás”, disparó, dejando en claro que no piensa dejar que la opinión ajena opaque su felicidad.

En marzo de 2024 Roly sufrió un grave accidente automovilístico y pasó tres meses en terapia intensiva, reconoció que los cuestionamientos en internet le llegan. “Sí, me molesta las cosas que dicen en las redes sociales”, admitió. Sin embargo, le restó importancia al alcance real de las críticas.

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“De cada 100 personas son dos o tres”, calculó Serrano, y remarcó que la gran mayoría le expresa cariño y apoyo. “El resto nos miran y nos dicen cosas hermosas. Agradecemos a todas esas personas que nos hablan bien”, agregó, visiblemente agradecido por el respaldo fuera del universo digital.

La historia de amor entre Roly Serrano y Candelaria Saldaño comenzó después del accidente que casi le cuesta la vida al actor. Tras una larga rehabilitación física y neurológica, Serrano encontró en Candelaria un apoyo clave, tanto en lo personal como en lo profesional. “La felicidad es enorme. Yo nunca pensé que podía volverme a enamorar a los 71 años”, confesó ante las cámaras, todavía sorprendido por este nuevo capítulo en su vida.

El vínculo se consolidó en Córdoba, donde Serrano estaba por compromisos laborales. Rápidamente, la relación se fortaleció y derivó en la convivencia. Juntos compartieron la vida diaria y el trabajo teatral en Villa Carlos Paz, donde ella colabora en la producción de Suspendan la boda junto a Nazarena Vélez.

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