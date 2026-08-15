Maxi López quedó envuelto en un nuevo escándalo luego de que la modelo uruguaya Anto Lima contara públicamente detalles de un supuesto intercambio que ambos habrían mantenido a través de Instagram. El empresario, por su parte, dio que hablar con su gesto tras la polémica.

QUÉ HIZO MAXI LÓPEZ DESPUÉS DE LA POLÉMICA CON LA MODELO URUGUAYA

Después de que Anto Lima expusiera su versión en televisión, Maxi López compartió imágenes junto a Daniela Christiansson y sus hijos, postal familiar con la que dejó en claro cuál es su situación sentimental actual y mostró que su relación con la modelo sueca continúa firme pese a las versiones que circularon.

Maxi López se mostró con su familia tras el escándalo con una modelo uruguaya (Foto: Instagram).

Cabe recordar que la pareja atravesó distintos momentos de exposición durante los últimos meses, entre los cuales también estuvo involucrada Wanda Nara. Instalados en la Argentina, el empresario y Daniela se muestran enfocados en su familia y su presente profesional.

Maxi López se mostró con su familia tras el escándalo con una modelo uruguaya (Foto: Instagram).

CÓMO FUE LA POLÉMICA DE MAXI LÓPEZ CON LA MODELO URUGUAYA

Según relató la Anto Lima en LAM, el exfutbolista no solo habría iniciado un juego de seducción mediante mensajes, sino que también habrían hablado sobre la posibilidad de encontrarse: ella podía viajar a la Argentina y él trasladarse a Montevideo.

Foto: Captura (América)

La modelo fue más allá y aseguró que durante esas conversaciones intercambiaron fotografías de contenido privado, una revelación que rápidamente generó repercusiones debido a que Maxi López está en pareja con Daniela Christiansson.

DE QUÉ TRABAJA DANIELA CHRISTIANSSON EN LA ARGENTINA

Una vez instalada en la Argentina con Maxi López, Daniela Christiansson ya tiene un nuevo proyecto laboral. La modelo se incorporó a Multitalent, una reconocida agencia que representa a distintas figuras del espectáculo argentino, entre ellas Valentina Cervantes, Marcos Ginocchio y la China Suárez.

Daniela Christiansson se unió a Multitalent Agency (Foto: Instagram).

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