La producción de Mirtha Legrand ya tiene todo listo para la mesaza de este fin de semana; una nueva emisión se viene en eltrece con La Noche de Mirtha con sus invitados de lujo.

Al igual que cada semana, Mirtha recibirá a las personalidades más destacadas de la política, el espectáculo y el deporte en su mesa, en un espacio único para el análisis y la diversión.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE MIRTHA LEGRAND DE ESTE SÁBADO 15 DE AGOSTO DEL 2026

El sábado 15 de agosto, Mirtha Legrand marca agenda desde las 21:30 por la pantalla de eltrece; la diva estará sentada en una nueva edición junto a la actriz Romina Gaetani y a la periodista de investigación Camila Dolabjian.

Los invitados de Mirtha Legrand del sábado 15 de agosto del 2026 (Foto: Instagram/@lamesazarg).

La mesa de la Chiqui Legrand estará ocupada también en esta oportunidad por el periodista deportivo Gastón Edul y la actriz de cine española Blanca Oteyza, exesposa del actor Miguel Ángel Solá.

EL MENSAJE DE MIRTHA LEGRAND A LA FAMILIA MESSI TRAS LA MUERTE DE JORGE MESSI

Mirtha Legrand también compartió un mensaje como muestra de cariño hacia la familia Messi tras la muerte de Jorge. La conductora de eltrece compartió un sentido mensaje en sus redes sociales, donde expresó su tristeza por la noticia.

El mensaje de Mirtha Legrand a la familia de Lionel Messi por la muerte de Jorge Messi (Foto: Instagram/@mirthalegrand).

“Qué triste noticia. Gran dolor. Todo mi cariño y acompañamiento para Celia, Lionel y toda la familia Messi”, escribió, junto a un emoji de corazón con vendas y el deseo de que Jorge descanse en paz.

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