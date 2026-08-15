Lo dice Karlos Arguiñano: “El plato perfecto de invierno incluye 300 gramos de lentejas y 6 hojas de acelga”

Con las bajas temperaturas, los guisos vuelven a ocupar un lugar central en la mesa. Son platos calientes, rendidores y fáciles de preparar, ideales para resolver un almuerzo o una cena durante los días más fríos del invierno.

Entre las alternativas más tradicionales aparecen las lentejas, que pueden combinarse con verduras, carnes y distintos condimentos. Karlos Arguiñano propone una preparación sencilla que mantiene la esencia del plato, pero incorpora un ingrediente particular: acelga.

La receta del reconocido chef español lleva 300 gramos de lentejas y entre 4 y 6 hojas de acelga, además de zanahoria, tomate, cebolla, ajo y pimentón. El resultado es un guiso sustancioso que se cocina lentamente y requiere pocos ingredientes.

Karlos Arguiñano es un chef vasco nacido en 1948, quien a los 77 años se mantiene vigente con su programa en la televisión española. En la década del 90 también tuvo un paso de cuatro temporadas en la Argentina, con el envío que se emitió primero en ATC y mayormente en Canal 13.

Comensales 4 Ingredientes 300 g lentejas.

g lentejas. 4 dientes de ajo.

dientes de ajo. Una cebolla.

cebolla. 2 zanahorias.

zanahorias. Un tomate maduro.

tomate maduro. Entre 4 y 6 hojas de acelga.

Una hoja de laurel.

hoja de laurel. Una cucharadita de pimentón dulce o picante.

cucharadita de pimentón dulce o picante. 3 o 4 cucharadas de aceite.

o 4 cucharadas de aceite. Agua, cantidad necesaria.

Sal, a gusto.

Karlos Arguiñano en su programa / (foto Gentileza ATRESMEDIA)

Procedimiento

Picar el ajo y la cebolla y colocarlos en una olla con el aceite. Cocinar a fuego moderado hasta que ambos ingredientes estén bien blandos. Agregar las zanahorias y el tomate rallado. Integrar los ingredientes y continuar la cocción para formar la base del guiso. Separar los tallos de las hojas de acelga, cortarlos en pequeños cubos y sumarlos a la preparación. Las hojas verdes se reservarán para el final. Incorporar las lentejas junto con la hoja de laurel, el pimentón y la sal. Mezclar suavemente para distribuir los ingredientes. Cubrir la preparación con agua y cocinar a fuego lento durante aproximadamente una hora y cuarto o una hora y media. Durante este tiempo hay que controlar el líquido y agregar más agua si las lentejas absorben demasiado. Cuando falten unos 10 minutos para terminar la cocción, cortar la parte verde de las hojas de acelga en tiras finas, incorporarlas a la olla y cocinar hasta que estén tiernas.

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