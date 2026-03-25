Con la llegada del otoño y el descenso de las temperaturas, hay un plato que se repite en miles de hogares argentinos: el guiso de lentejas. Clásico, contundente y rendidor, se posiciona como la comida más elegida de la temporada.

¿El motivo? Son varios. Por un lado, es una opción ideal para combatir el frío gracias a su preparación caliente y su consistencia espesa. Además, se trata de una receta económica, que permite alimentar a varias personas con ingredientes accesibles, algo clave en el contexto actual.

A esto se suma su valor nutricional: las lentejas son una excelente fuente de proteínas, hierro y fibra, lo que convierte al plato en una alternativa saludable y completa.

Otro punto a favor es su versatilidad. El guiso puede llevar carne, chorizo o panceta, pero también admite versiones vegetarianas sin perder sabor. Cada familia tiene su propia receta, lo que lo vuelve aún más popular.

Como si fuera poco, tiene un plus que lo hace irresistible: al día siguiente, recalentar el guiso potencia su sabor, algo que los fanáticos consideran un verdadero ritual.

El guiso de lentejas, el plato más elegido del otoño en la Argentina: la receta más exquisita (Foto creada con IA)

🥘 Guiso de lentejas argentino

Ingredientes (4-6 porciones):

Preparación: