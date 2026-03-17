El sándwich de albóndigas gratinado es un clásico de bodegón porteño: pan crocante, albóndigas caseras cocidas en salsa de tomate y una capa generosa de muzzarella derretida que se gratina en el horno.
Es una receta contundente y muy popular en bares y cantinas tradicionales de Buenos Aires, donde suele servirse bien caliente, con abundante salsa y queso fundido que se estira en cada bocado.
También se puede hacer fácilmente en casa con ingredientes simples. Con carne picada, tomate, cebolla y pan tipo pancho se logra una versión muy fiel al estilo bodegón, con ese gratinado final que le da todo el carácter.
Ingredientes para el sándwich de albóndigas gratinado
Ingredientes
- 6 panes de pancho
- 500 g de muzzarella
Para las albóndigas
- 0,5 k de carne picada
- Sal y pimienta, a gusto
- ½ cebolla cortada en cubitos
- Pan rallado, c/n
Para la salsa
- 3 tomates
- ½ cebolla en cubos
- 2 cdas de aceite de oliva
- Una lata de salsa de tomate
- Sal y pimienta, a gusto
- Una cda de azúcar
Procedimiento
- Colocar los ingredientes para la albóndiga en un bowl y mezclar todo. Salpimentar. Hacer bolitas y reservar en la heladera.
- Mientras tanto, preparar la salsa. Saltear la cebolla en una sartén profunda con aceite de oliva, luego agregar los tomates cortados en cubo y, por último, la salsa de tomate.
- Salpimentar y agregar la cucharada de azúcar.
- Dejar que cocine a fuego bajo durante unos 15 minutos.
- Agregar las albóndigas para que se cocinen en la salsa (se pueden sellar en otra sartén previamente, también).
- Una vez que están cocidas, colocar 3 albóndigas en cada pan y llevar a un horno fuerte con muzzarella por arriba hasta que se gratinen.
- Servir.
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