El sándwich de albóndigas gratinado es un clásico de bodegón porteño: pan crocante, albóndigas caseras cocidas en salsa de tomate y una capa generosa de muzzarella derretida que se gratina en el horno.

Es una receta contundente y muy popular en bares y cantinas tradicionales de Buenos Aires, donde suele servirse bien caliente, con abundante salsa y queso fundido que se estira en cada bocado.

También se puede hacer fácilmente en casa con ingredientes simples. Con carne picada, tomate, cebolla y pan tipo pancho se logra una versión muy fiel al estilo bodegón, con ese gratinado final que le da todo el carácter.

Ingredientes para el sándwich de albóndigas gratinado

Ingredientes

6 panes de pancho

500 g de muzzarella

Para las albóndigas

0,5 k de carne picada

Sal y pimienta, a gusto

½ cebolla cortada en cubitos

Pan rallado, c/n

Para la salsa

3 tomates

½ cebolla en cubos

2 cdas de aceite de oliva

Una lata de salsa de tomate

Sal y pimienta, a gusto

Una cda de azúcar

Sándwiches de albóndigas. Foto: Cucinare TV

Procedimiento

Colocar los ingredientes para la albóndiga en un bowl y mezclar todo. Salpimentar. Hacer bolitas y reservar en la heladera. Mientras tanto, preparar la salsa. Saltear la cebolla en una sartén profunda con aceite de oliva, luego agregar los tomates cortados en cubo y, por último, la salsa de tomate Salpimentar y agregar la cucharada de azúcar. Dejar que cocine a fuego bajo durante unos 15 minutos. Agregar las albóndigas para que se cocinen en la salsa (se pueden sellar en otra sartén previamente, también). Una vez que están cocidas, colocar 3 albóndigas en cada pan y llevar a un horno fuerte con muzzarella por arriba hasta que se gratinen. Servir.

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