Las papas rejilla bien hechas tienen algo que las diferencia: esa textura crujiente que suena al morder y el interior suave que contrasta con el dorado intenso. En los bodegones, además, suelen llegar a la mesa cargadas, con queso fundido y alguna salsa potente que termina de realzar su sabor.

El secreto no está solo en el corte con mandolina, sino en el tratamiento previo y en la fritura. Lavarlas para quitar el exceso de almidón y secarlas a conciencia antes de llevarlas al aceite es el paso que marca la diferencia entre una papa crocante y otra blanda.

A eso se suma el toque final: una mezcla generosa de quesos que se funden en horno fuerte durante pocos minutos, hasta que todo queda gratinado y bien sabroso. Con salsa bolognesa por encima y un poco de perejil fresco, el resultado es bien de cantina porteña.

Ingredientes para las papas rejilla

4 papas medianas.

Aceite de girasol.

Sal, pimienta, pimienta de cayena y ajo en polvo.

200 g de queso reggianito.

100 g de queso azul

200 g de queso tipo Mar del Plata.

100 g de queso blanco.

2 tazas de salsa bolognesa.

Perejil fresco.

Se debe usar una mandolina para cortar las papas en formato rejilla. Foto: Cucinare TV

Procedimiento

Pelar las papas y cortarlas en forma de rejilla con una mandolina. Lavarlas muy bien en un bowl lleno de agua. Secar muy bien las papas y freír en abundante aceite caliente. Una vez que las papas estén bien doradas, retirar con una araña y colocar en un bowl profundo para condimentar. En ese mismo bowl, integrarle a las papas los quesos rallados y llevar a un bowl más chico enaceitado que pueda ir al horno. Llevar al horno 10 minutos a 180° para que se derritan los quesos. Servir en un plato con la salsa bolognesa y el queso blanco en la superficie. Espolvorear con perejil picado fresco.

